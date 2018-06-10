Лучше гор могут быть только горы

Алексей и Ольга — заядлые путешественники, они объехали множество стран: Болгария, Германия, Египет, Турция, Тунис, Таиланд, Италия, Испания, Греция, Израиль, Черногория. Отдыхают всегда активно, сидеть дома — это не про них. Зимой ходят в фитнес-клуб, в бору катаются на лыжах, летом — и море, и экскурсии, и театр… И, конечно, планируют новые маршруты. Вот недавно две недели провели в Пятигорске.

— Путёвки в санаторий Ольга заказала через Интернет, внесли аванс, взяли билеты на самолёт, — рассказывает Алексей. — Летели двумя рейсами. Сначала полчаса из Калуги до Внуково, а потом 2 часа 10 минут — из Внуково до Минеральных Вод. Там 20 км до санатория добирались на такси.

И отдых, и лечение

— Ой, как нам там понравилось! Климат в Пятигорске очень комфортный, мягкий, чистейший воздух, которым не надышишься. Мы были во второй половине апреля, погода стояла великолепная: +20…+25°С, уже зацветали вишни, абрикосы, сливы, весна в полном разгаре!

Санаторий, где мы жили, 7-этажный, старый, но хороший. Мы всем остались довольны. В номерах по-советски скромно, но есть телевизор, а с балкона открывается просто потрясающий вид на гору Машук!

Вокруг санатория — чудесный парк. Рано утром мы гуляли там, за полчаса до завтрака пили целебную минеральную водичку. После завтрака принимали процедуры. А во второй половине дня гуляли, ездили на экскурсии, вечером ходили на танцы.

Пятигорск. На вершине Машука туристы прикрепляют таблички с названиями своих городов.

Лермонтовские места

— Больше всего нас поразила природа. До чего же там красиво, не передать словами! Поднялись на Машук, 990 метров шли. Дорога закручивается вокруг горы, мы не спеша поднимались всё выше и выше… Добирались до вершины примерно 1 час 50 минут. С высоты Пятигорск и все окрестности как на ладони! Можно посидеть на лавочке и полюбоваться потрясающими панорамными видами.

Много гуляли по Пятигорску, он небольшой, населения не больше 200 тыс. Город утопает в зелени. Есть хороший парк с аттракционами для детей. Много минеральных источников. Но в первую очередь Пятигорск известен лермонтовскими местами. Побывали на склоне горы Машук — в месте его дуэли с Мартыновым. Здесь установлен памятник и плита с информацией о гибели поэта. Ему было всего 26 лет…

Пятигорск. Место дуэли Лермонтова.

На гору Машук поднимались пешком.

Пятигорск. У входа в парк стоит «Киса Воробьянинов». Нужно потереть ему нос на удачу.

Вверх, на Эльбрус

— Мы решились на экстремальное путешествие — взяли экскурсию на Эльбрус. Хорошо, что нас заранее предупредили одеться потеплее. Тёплых вещей у нас не было, мы приехали в спортивных костюмах, поэтому взяли из номера пледы.

Погода стояла тёплая, в парке «Приэльбрусье» народу много, все гуляют, кругом — красота. Поднялись по канатной дороге на гору Чегет, потом — на Эльбрус. Наверху — холодина, пледы и пригодились. Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы: 5642 метра. Подняться можно на разную высоту, мы остановились на 3800 м, а дальше и не надо — ­неподготовленных людей может настигнуть горная болезнь. Вид с высоты потрясающий: мощь, энергетика, красота. А воздух! Такого, как в горах, нигде больше нет. А на обратном пути немного посидели в кафе, попробовали горную форель. Впечатлений — море. Конечно, хотя бы раз в жизни надо обязательно увидеть величие этих прекрасных снежных гор!

Покорить Эльбрус? Легко!

Скалы до неба

— В один из дней съездили в Нальчик и в Чегемское ущелье. Нальчик небольшой, примерно как Калуга, населения там 400 тыс. человек. Город уютный, чистый. Есть популярная у курортников и местных канатная дорога, которая начинается в парке и проходит над озером и речушкой. Из кабинок открываются замечательные виды.

Цены в магазинах Нальчика почти такие же, как у нас. А зарплаты у жителей маленькие. Нам рассказали, что кондуктор получает 12 тыс., водитель — 15 тыс.

Больше всего нас впечатлила экскурсия в Чегемское ущелье. Скалы, каскад водопадов, бирюзовая речка… Мы спустились в самый низ ущелья. Огромные 300-метровые скалы нависают над вами — аж дух захватывает от такого творения природы!

Над Нальчиком можно прокатиться на канатной дороге.

С пользой для здоровья

— Для оздоровления посетили Суворовские бани. Названы они так потому, что находятся в станице Суворовской. Это термальные источники, три бассейна. Один — закрытый, под крышей, с водой 39оС, а на улице ещё два, где температура воды поменьше: +36 и +34оС. Плавать очень приятно, но долго находиться там не рекомендуется: не больше часа. Потом посидели, попили травяного чаю. Красота!

Подарок на день рождения

— На Кавказе замечательно готовят шашлык, и стоит он недорого — 50 рублей за 100 граммов. Брали его иногда даже в номер. И по лишнему килограмму домой привезли, сейчас усилено занимаемся в спортзале.

Покупали местное вино, чачу. Её на каждом углу продают. В столовой санатория сидели за одним столом с женщиной из Перми. Она набрала этой чачи, говорит: «Зять дома ухаживает за кошкой, ему в подарок».

Очень вкусный там фиточай с горными травами: мятой, лавандой, мелиссой, чабрецом, шалфеем… Тоже привезли с собой.

Поездка на Кавказ очень понравилось, жаль только, что моря там нет. Но, может быть, в сентябре съездим в Тунис, чтобы покупаться и позагорать. А в эти выходные у нас поездка по «Золотому кольцу». У меня 8 июня юбилей, и Ольга сделала мне такой замечательный подарок — путешествие.

Алексей ДЁМИН и Ольга АЛИПОВА.

Эта статья была опубликована в №23 от 06.06.2018 года. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.