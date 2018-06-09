Делегация Калужской области посетила Храмовый комплекс в японском Никко

В субботу, 9 июня, делегация Калужской области во главе с губернатором области Анатолием АРТАМОНОВЫМ в рамках визита в Японию осмотрела объекты культуры и туризма префектуры Тотиги, в частности, посетила Храмовый комплекс в Никко, который внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО и включает в себя в общей сложности 103 культурных объекта.

Калужан познакомили с организацией системы туризма на территории префектуры, основа которой - правовая поддержка перспективных начинаний в отрасли.

Напомним, делегация региона во главе с губернатором совершает трехдневную рабочую поездку по Японии. С префектурой Тотиги устанавливаются взаимовыгодные отношения на уровне субъектов.

Отметим, что доля Японии во внешнеторговом товарообороте Калужской области за первый квартал 2018 года составила 5,4% - 87,3 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, оборот увеличился в 2,4 раза. Корпорация Mitsubishi Motors Corporation реализует в регионе инвестиционный проект по производству автомобилей в составе альянса PSA Peugeot-Citroen.