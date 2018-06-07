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Калужская область заняла 23 место в рейтинге благосостояния семей

07.06.2018 11:14 16 1147 Дмитрий Ивьев
Калужская область заняла 23 место в рейтинге благосостояния семей

В рейтинге регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2017 года Калужская область, как и год назад, заняла 23 место. Такие данные в четверг, 7 июня, опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

В средней калужской семье с двумя детьми после минимальных расходов в месяц должно оставаться более 27 тысяч рублей. В семье с одним ребёнком – 37 тысяч. В лидерах - Ямало-Ненецкий автономный округ (114 и 130 тысяч), Чукотский автономный округ (100 и 122 тысячи) и Москва (83 и 96 тысяч).

- Рейтинг рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов на основании данных Росстата, - рассказали организаторы. - В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в регионе номинальной заработной платы двух взрослых человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух – для детей.

Авторы исследования отмечают, что в реальности расходы могут быть и выше, чем прожиточный минимум, но ниже они практически не опускаются.


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Тэги: общество статистика
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