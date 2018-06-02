Почему маленькая девочка отдувалась за троих

За 6 майских дней нашего евротрипа мы посетили пять городов: Брюссель, Гент, Брюгге, Антверпен и Амстердам.

Плюрализм мнений

В Бельгии мы остановились в столице — Брюсселе. Правда, ехали сюда с некоторой опаской. Многие из моих друзей и знакомых, которые были в этом городе, отзывались о столице Бельгии негативно. Среди эпитетов, которыми его награждали, встречались даже такие, как «мерзкий» и «жалкий».

Но, обогатившись личным опытом, хочу сказать, что, по-моему, вы, ребята, говоря словами героини комедии «Ширли-мырли», слишком много кушать. В смысле, зажрались.

А если серьёзно, то, действительно, есть в Брюсселе неприятные моменты, за которые его можно невзлюбить, но его плюсы с лихвой покрывают весь негатив. Особенно если учесть, что он исходил не от местных жителей. Но об этом — чуть позже. А сейчас — о главных достопримечательностях: писающих памятниках. Их в столице Бельгии три.

Бедное дитя и не фонтан

Самый известный из памятников поставлен писающему мальчику. Второй — девочке, а третий — собачке.

Своим существованием и всемирной славой этот триумвират обдувшихся обязан древней брюссельской легенде. Точнее, нескольким её версиям.

Согласно самой распространённой, когда Брюссель был деревянным, мальчик проснулся ночью по малой нужде и, избавляясь от неё, потушил разгоравшийся пожар, чем спас весь город.

По другой версии, малыш таким способом затушил фитиль бомбы, которую враги заложили под город.

Как там всё было на самом деле, уже не разберёшь, но памятник, установленный в 1619 году, приобрёл бешеную популярность во всём мире. А через несколько веков в угоду туристам в Брюсселе появилась сначала писающая девочка (1985 год), а затем и писающая собачка (1999-й).

Мы посетили все три достопримечательности, однако свои прямые обязанности в то время выполняла только девочка. Инструмент же мальчика не работал, а собака на поверку оказалась не фонтаном, а скульптурой.

Среди этих достопримечательностей было очень жалко девочку. Мало того что бедное дитя за троих отдувается, так ещё и в клетку посадили.

Как это делается, брюссельцы показали и на примере мальчика…

… и на примере девочки…

… и даже собаке отвертеться не удалось.

«Не надо мусорить»

Эти слова популярной в 90-е годы ведущей программы о русском роке «Red wave» Джоанны Стингрей хотелось процитировать толпам негров, сбежавшим от войн на Ближнем Востоке в Брюссель.



Но не процитировал — с инстинктом самосохранения у меня полный порядок.

Впервые с беженцами мы столкнулись, когда навигатор проложил маршрут до нашей съёмной квартиры через квартал, где живут эти ребята. Горы мусора и, кажется, многовековой запах мочи, сквозь которые мы буквально продирались, произвели неизгладимое впечатление.

Но стоило преодолеть эти бесконечные двести метров и добраться до квартала, где живут местные турки, как ставший к тому моменту уже привычным чистый, вылизанный Брюссель вернулся на своё законное место.

Вторая наша встреча с беженцами произошла на Северном вокзале, куда мы заглянули, чтобы заранее выяснить, откуда отправляются автобусы компании «FlixBus», с помощью которой собирались добраться до Амстердама.

В ходе поисков мы забрели на нижний уровень вокзала. Такого гадюшника, как здесь, я не видел нигде и никогда за все свои 40 лет жизни. Толпы негров разлеглись кто на картонных коробках, кто на лежанках, сооружённых из бытового хлама и полиэтилена. Их было так много, что забившаяся в какой-то дальний угол пара местных белокожих бомжей смотрелась в этой зарисовке чистым рудиментом.

Но стоило подняться по лестнице всего на один уровень выше, как мы попали в чистенький, вылизанный холл железнодорожного вокзала, где ничто даже не намекало на бомжатник, расположенный всего пятью метрами ниже…

Эти две встречи навели на мысли о том, как же сильно ошиблись европейские правительства насчёт беженцев. Ведь наверняка, пуская их на свои территории и выплачивая им пособия, они исходили не только из принципов гуманности, но и из прагматизма тоже.

Скорее всего, местные чиновники планировали, что эти измученные войной люди, почувствовав под ногами благодатную европейскую почву, бросят все свои силы на повышение социального статуса и интеграцию в европейское сообщество. Другими словами, будут вкалывать за копейки, поднимая своим низкооплачиваемым трудом европейскую экономику на новые высоты…

Однако эти люди, почувствовав под ногами эту самую почву, попросту улеглись на неё и живут себе на пособия, ночуя в подворотнях и довольствуясь малым.

Простым бельгийцам, которые вынуждены терпеть неприятное соседство и испытывать страх за себя и свои семьи, можно только посочувствовать. А туристам — посоветовать не соваться на нижние уровни вокзалов и не сворачивать в подворотни, даже если туда ведёт навигатор.

Кастрюлька мидий

Но, несмотря на определённый негативный опыт, смею утверждать, что Брюссель прекрасен. По нему очень приятно гулять — чего только стоят ботанический сад и парк у королевского дворца.

Нельзя не упомянуть и о местной кухне. Здесь обязательно надо попробовать морепродукты. Столица Бельгии — дорогой город, однако в «Чреве Брюсселя», как называют микрорайон близ главной площади города, можно довольно бюджетно пообедать и поужинать.

Обязательно надо попробовать варёные мидии. Их варят прямо в раковинах, а на стол подают в кастрюльке. В зависимости от рецептуры приготовления вкус у них совершенно разный.

Обратно в Средневековье

Эта перефразировка известных «битловских» строк очень точно характеризует Гент и Брюгге — ещё два бельгийских города, которые мы посетили. Если о набережной последнего знают практически все, а в Йошкар-Оле даже есть её мини-копия, то Гент менее известен, хотя, по мнению многих, более интересен.

Лично мне сложно давать какие-либо сравнительные оценки этим городам. Оба хороши. В первую очередь — для пеших прогулок. Мы уделили каждому из них всего по одному дню, и этого времени, если честно, мало. И Гент, и Брюгге заслуживают большего.

Чем Антверпен напоминает Калугу

Точнее, чем мог бы напомнить, если бы калужским чиновникам дали право разрешать точечную застройку везде, где им вздумается. Вообще везде.

Дело в том, что современные здания Антверпена очень тесно соседствуют с домами прошлых веков. Новые строения порой буквально вырастают из старых, но выглядит это настолько гармонично и естественно, что не вызывает ни капли дискомфорта. Сразу видно, что современные проекты разрабатывались суперпрофессиональными архитекторами.

Может быть, памятуя о тяге наших чиновников к впихиванию новостроек в исторический центр, стоит попробовать перенять антверпенский опыт, но я бы не рисковал.

Плохое у меня предчувствие от этой идеи.

Буйство жизни

Говоря об Антверпене, нельзя не упомянуть о его вокзале и зоопарке. Первый — шедевр архитектуры, второй — образец любви к братьям нашим меньшим.

Птички и зверюшки здесь просто пышут здоровьем, а главное, в майские деньки, что мы были в этом месте, 99% клеток и вольеров просто кишели новорождёнными. А это — главный показатель для любого зоопарка. Если животные в нём охотно размножаются, значит, им здесь комфортно.

Сказанное справедливо и для Амстердама. Но, что самое интересное, в каждом из этих зоопарков неопасное зверьё гуляет на расстоянии вытянутой руки от человека, и, если повезёт, на него можно не только посмотреть, но и пощупать-погладить.

Зоопарки Антверпена и Амстердама в мае кишели молодняком. Даже у маленьких обезьянок появились крохотные детёныши.

Амстердам — ад

Любому, кто проходил потерпевшим хотя бы по одному делу об оскорблении чувств верующих, ни в коем случае нельзя и носа совать в столицу Нидерландов.

Посудите сами: здесь курят травку на законных основаниях, по вечерам занимаются сексом в парке Вондела опять же на самых что ни на есть законных основаниях, а в квартале красных фонарей женщины за деньги продают своё тело. Мало того что на законных основаниях, так ещё и налоги с этого платят и даже взносы в проф­союз. Да ещё и, как оказалось, именно в этом городе придумали блютуз и Wi-Fi, с непосредственной помощью которых нечестивцы еженощно оскорбляют чувства верующих во всяких Интернетах.

В общем, не город, а резиденция дьявола на Земле. Сущий ад.

Причём не только для оскорблённых, но и для адекватных туристов, в роли мучителей которых выступают велосипедисты.

При попытке перейти дорогу они практически всегда создавали проблемы.

Представьте себе: машин нет, трамваев нет, а эти черти прутся нескончаемым потоком в обе стороны и не пропускают даже на «зебре».

«Синих ведёрок» на них нет. С наклейками «Я катаюсь как козёл».

А теперь — серьёзно

Такое обилие велосипедистов в Амстердаме меня искренне порадовало, несмотря на то что они доставляли определённый дискомфорт. Я и сам с детства обожаю этот вид транспорта, хоть сейчас пользуюсь им крайне редко. А тут даже помечталось, что когда-нибудь и в Калуге может случиться то же, что и в Амстердаме.

Вот как понаделают наши власти велосипедных дорожек по всему городу, вот как обрадуются калужане этому да как сядут всем скопом на велики — и станет у нас на одного автолюбителя стопятьсот велосипедистов. И будут калужане возмущаться уже не авто-, а велохамами, из-за которых даже по «зеб­ре» дорогу не перейти…

Но, погуляв по Амстердаму и внимательно присмотревшись к контингенту, понял, что этим мечтам не суждено сбыться ни на йоту. И не только потому, что наши власти никогда не смогут создать даже жалкое подобие амстердамской велосипедной инфраструктуры, но и из-за особенностей рельефа.

Всё-таки Амстердам — это город, построенный на сваях. Он плоский, как мировоззрение священников, сжёгших Джордано Бруно, и самые высокие горки в Амстердаме — это мосты через каналы.

Как следствие, почти все велосипеды здесь — одно-, максимум — двухскоростные. У нас же в Калуге на иную горку без седьмой передачи не вскарабкаешься, а на той же Воробьёвке и на 24-й всю дыхалку там оставишь. Так что ожидать от Калуги амстердамской массовости не стоит. Но если бы нашим властям всё же удалось создать хотя бы жалкое подобие амстердамской велосипедной инфраструктуры… Уж я бы точно использовал этот вид транспорта чаще, чем сейчас.

«Ночной дозор» в 3D

Готам и мистикам — просьба не беспокоиться. Речь пойдёт не о сериале «Игра престолов», не о фильме Тимура Бекмамбетова и даже не о книге Сергея Лукьяненко, а о шедевре Рембрандта.

Точнее, о памятнике великому художнику, перед которым голландские мастера возвели скульптуры в виде всех героев его картины «Ночной дозор».

Смотрится эта композиция потрясающе. Особенно с учётом того, что несколькими часами ранее мы наслаждались оригинальным полотном в галерее «Рейкс­музеум». Снимаю бейсболку перед автором этой задумки и лелею надежду, что кто-нибудь из российских мастеров приватизирует эту идею да реализует её где-нибудь на просторах нашей Родины. Скажем, в виде скульптурной композиции «Опять двойка» у памятника Решетникову. Ведь подобная визуализация, симбиоз искусств, резко повышают шансы вызвать любовь к прекрасному как у взрослых, так и у детей.

Голландцы давно это поняли. Именно поэтому у «Ночного дозора» в Рейксмузеум, как и у памятника художнику, мы наблюдали не одну детскую экскурсию. И ни на одном ребячьем лице не было ни тени скуки, а был один лишь живой и неподдельный интерес.

Фото автора и Эмилии Ивкиной.

Эта статья была опубликована в №22 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.