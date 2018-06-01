Анатолий Артамонов призвал муниципальные власти активнее привлекать инвестиции

В среду, 30 мая, в Боровском районе на территории индустриального парка «Ворсино» губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ провел выездное заседание консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов региона.

Участники заседания рассмотрели итоги рейтинга социально-экономического развития муниципалитетов области в 2017 году.

По словам главы отраслевого министерства Ильи ВЕСЕЛОВА, мониторинг проводился на основе расчета средних динамических показателей в точном соответствии с федеральной методологией. При этом более весомое значение имеют экономические показатели. Их доля составляет 80% общего балла. 20% - доля социальных показателей. Согласно комплексной оценке (за 2017 год и два предшествующих года), в пятерку лидеров вошли Мещовский, Перемышльский, Спас-Деменский, Дзержинский и Бабынинский районы.

Но при анализе результатов рейтинга и губернатор, и главы администраций муниципалитетов отметили несправедливость унифицированного подхода к расчету средних показателей.

По мнению Анатолия Артамонова, при составлении ранга необходимо учитывать не только динамику, но и фактические данные. Губернатор порекомендовал руководству регионального министерства экономического развития пересмотреть методологию расчета, разделить муниципалитеты на отдельные категории, взяв за основу три наиболее важных показателя, по каждому из которых подвести уже окончательные итоги. Эту работу он предложил завершить в течение месяца.

Оценку решено проводить ежегодно. По её итогам премии получат муниципальные образования, демонстрирующие лучшие результаты. Начиная с этого года, средства, предназначенные для поощрения лидеров рейтинга, будут распределяться между ними в форме грантов. В 2018 году на эти цели в бюджете области запланировано 50 миллионов рублей.

- У каждого района есть свои преимущества, свои «изюминки», – подчеркнул губернатор. - Их надо использовать. По итогам анализа мы должны разработать меры по улучшению показателей, развитие которых в тех или иных районах замедлилось.

При этом Анатолий Артамонов призвал руководителей муниципальных образований наращивать собственный экономический потенциал и повышать инвестиционную привлекательность территорий. Наладить эффективное взаимодействие бизнеса и муниципальной власти, ускорить продвижение инвестиционных проектов и сократить количество бюрократических процедур при их реализации позволит создание на местах корпораций развития. Эти подразделения, по словам губернатора, должны появиться в каждом районе.

- Принятый на областном уровне подход к привлечению инвестиций в полной мере нужно применить и в муниципалитетах, - заявил глава региона. - Каждый из вас должен создать корпорацию развития муниципалитета.

В рамках заседания обсуждались также промежуточные итоги весенней посевной кампании. Анатолий Артамонов обозначил ключевые направления деятельности муниципальной власти - развитие аграрной отрасли, привлечение в сельское хозяйство инвесторов и стопроцентное использование земель сельскохозяйственного назначения.

- Индекс объема сельхозпроизводства за прошлый год у нас вырос на 10%, - отметил он. - За первые четыре месяца текущего года – еще на 13,5%. Это неплохо. На 21% - рост по молоку. В сельхозоборот мы за последние годы ввели 80 тысяч гектаров. Это немалая цифра. Каждому району этими вопросами нужно как можно больше заниматься.

Главный аграрий области Леонид ГРОМОВ сообщил, что в 2018 году посевная прошла в регионе достаточно организованно.

Все сельхозорганизации обеспечены семенами зерновых культур, картофеля и многолетних трав. Приобретена 21 тыс. тонн удобрений. Во всех районах прошли смотры готовности техники. Многие хозяйства пополнили свой машинно-тракторный парк и провели полевые работы в оптимальные агротехнические сроки. В числе лучших: СПК «Закрутовский», ООО КЗ «Ростсельмаш» и ООО «Калужская Нива».

На 29 мая подготовлено под посев 130 тыс. га (95% плана). Полностью завершили подготовку почвы Барятинский, Боровский, Дзержинский, Жиздринский, Износковский, Козельский и Перемышльский районы. Яровой сев проведен на 123 тыс. га (90% плана). В лидерах - Барятинский, Дзержинский, Жиздринский, Козельский, Мещовский и Тарусский районы. Яровые зерновые посеяны на площади 51,3 тыс. га, что составляет 99,6% плана.

Посажено свыше 2000 га картофеля (97% плана). Посеяно более 29 тыс. га кукурузы. Это существенно больше, чем в прошлом году. В планах - посеять еще 32 тыс. га кукурузы.

Посев беспокровных многолетних трав проведен на площади свыше 22,5 тыс. га, подсев трав под покров - на 5 тыс. га, однолетние травы посеяны на 17,9 тыс. га.

Хозяйства Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Мосальского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского районов приступили к заготовке кормов. Скошено 1350 га трав, заготовлено 9700 тонн сенажа и 50 тонн сена.

В завершение встречи члены консультативного совета одобрили ряд решений, направленных на развитие туристской индустрии в районах и городах области. Главам муниципалитетов предложено наладить взаимодействие с недавно созданным в регионе Агентством по развитию туризма. Результатом сотрудничества должно стать активное привлечение проектов и инвестиций в сферу туризма.