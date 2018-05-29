Пропавший в лесу сам вернулся домой

Во вторник, 29 мая, вернулся домой 29-летний житель деревни Михеево Малоярославецкого района. Напомним, что 21 мая он ушёл в лес и пропал.
Как нам рассказали в УМВД по Калужской области, с мужчиной всё в порядке, сейчас выясняется, где же он всё это время находился.
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