Пропавший в лесу сам вернулся домой

Во вторник, 29 мая, вернулся домой 29-летний житель деревни Михеево Малоярославецкого района. Напомним, что 21 мая он ушёл в лес и пропал.

Как нам рассказали в УМВД по Калужской области, с мужчиной всё в порядке, сейчас выясняется, где же он всё это время находился.