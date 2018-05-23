В лесу пропал 29-летний мужчина

В понедельник, 21 мая, ушёл в лес и до сих пор не вернулся 29-летний Сергей МОСИН. Мужчина проживает в деревне Михеево Малоярославецкого района.

К поискам пропавшего подключились волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост - 174 см,

Телосложение – худощавое,

Глаза - голубые,

Волосы - светло-русые.

Был одет в зелёную футболку, тёмно-синюю ветровку, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 112 или 8 800 700 54 52.