Нашлась пропавшая дачница

Нашлась 52-летняя калужанка, которая 9 мая покинула садовое товарищество. Об этом в субботу, 26 мая, сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Две недели её искали полиция и волонтёры.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам рассказали, что с калужанкой всё в порядке, сейчас она дома. При этом женщина отказывается говорить, где она провела две недели.