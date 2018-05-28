Нашлась пропавшая дачница

Нашлась 52-летняя калужанка, которая 9 мая покинула садовое товарищество. Об этом в субботу, 26 мая, сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Две недели её искали полиция и волонтёры.
В пресс-службе УМВД по Калужской области нам рассказали, что с калужанкой всё в порядке, сейчас она дома. При этом женщина отказывается говорить, где она провела две недели.
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