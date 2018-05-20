В Калуге пропала 52-летняя женщина

В Калуге продолжаются поиски 52-летней Ирины Дубровской. Об этом сообщили 19 мая в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Женщина ушла с территории СНТ «Водник» ещё 9 мая. С тех пор о ней нет никаких вестей.

Приметы:

Рост – 165 см,

Темно-каштановые волосы с проседью,

Коричневые бриджи,

Светло-розовая футболка,

Бирюзовые кеды.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.