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В Калуге пропала 52-летняя женщина

20.05.2018 20:56 0 1944 Дмитрий Ивьев
В Калуге пропала 52-летняя женщина

В Калуге продолжаются поиски 52-летней Ирины Дубровской. Об этом сообщили 19 мая в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Женщина ушла с территории СНТ «Водник» ещё 9 мая. С тех пор о ней нет никаких вестей.

Приметы:

  • Рост – 165 см,
  • Темно-каштановые волосы с проседью,
  • Коричневые бриджи,
  • Светло-розовая футболка,
  • Бирюзовые кеды.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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