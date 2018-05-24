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В Калуге в третий раз отметили «Единый день территориального общественного самоуправления»

24.05.2018 14:16 0 351
В Калуге в третий раз отметили «Единый день территориального общественного самоуправления»

23 мая в Калуге в третий раз отметили «Единый день территориального общественного самоуправления».

На празднике были подведены итоги работы по благоустройству и акций «Чистая весна Калуги» и «Калужские дворы». Активистам ТОС были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и подарки.

На сегодняшний день в Калуге действует 58 территориальных общин, они вносят большой вклад в благоустройство и озеленение города, стремятся привлечь к решению вопросов местного значения как можно больше калужан.

Поздравил и наградил собравшихся активистов Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

– Калуга один из немногих городов России, в котором праздник территориальных общин отмечается всем городом, Но день ТОС – это не только праздник, это и подведение итогов развития территориального общественного самоуправления и выработка планов на будущее, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – за прошедшие годы калужскими территориальными общинами сделано очень многое, но и впереди у нас немало работы: в текущем году планируется провести работы по благоустройству 55 дворовых территорий, уверен, что члены ТОС примут самое активное участие в реализации этой программы

Глава Калуги также отметил, что калужские территориальные общины получили признание и на федеральном уровне: наши ТОСы занимали призовые места во всероссийских конкурсах.

– Участие в работе территориального общественного самоуправления – это реальная возможность каждого жителя Калуги внести свой конкретный вклад в благоустройство своего двора, своего микрорайона и всего нашего города, – отметил Александр ИВАНОВ, – Можно с уверенностью сказать, что бурное развитие территориального общественного самоуправления стало одним из конкурентных преимуществ нашего города: благодаря  территориальным общинам в Калуге налажено тесное взаимодействие и конструктивный диалог между властью и населением.

Глава городского самоуправления поблагодарил активистов ТОС за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, и пожелал новых успехов и достижений.

 

 

 


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Тэги: общество городская дума
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