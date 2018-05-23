Территориальные общины предложили наделить статусом социально ориентированных НКО

23.05.2018 12:30 449

23 мая Глава городского самоуправления Калуги, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ, Председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр ИВАНОВ принял участие в селекторном совещании общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, Председатель Экспертного Совета ВСМС Вячеслав ТИМЧЕНКО сообщил коллегам об итогах работы Совета и планах на перспективу.

– Совет провёл глубокий анализ проблематики местного самоуправления, были выработаны предложения по совершенствованию федерального законодательства, – отметил Вячеслав Тимченко, – в частности, в настоящее время Совет Федерации изучает наши предложения по разграничению полномочий регионов и муниципалитетов и исключению дублирующих полномочий.

В ходе совещания отмечалось, что всё более актуальной становится необходимость аудита задолженности муниципалитетов и муниципальных предприятий, а также замены коммерческих кредитов на бюджетные.

Также одной из наиболее важных задач было признано активное вовлечение граждан в обсуждение и решение вопросов местного значения, с этой целью было выдвинуто предложение наделить территориальные общины статусом социально ориентированных некоммерческих организаций.

– Без дальнейшего совершенствования федерального законодательства невозможно решение основных проблем местного самоуправления, – подчеркнул Вячеслав Тимченко, – зачастую полномочия с регионального уровня передаются муниципалитетам не будучи подкреплённые необходимым финансированием, кроме того существенное повышение доходов местных бюджетов будет возможно только после внесения изменений в Налоговый кодекс и корректировки нормативов налоговых отчислений в муниципальные бюджеты. Наши предложения по данному вопросу были направлены в министерство финансов для оценки и анализа.

Участники совещания поддержали предложение обратиться к Президенту страны с предложением о разработке долгосрочной стратегии развития местного самоуправления в России.

В ходе совещания обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», был представлен ряд передовых практик муниципального управления и взаимодействия с ТОС.

– Особый интерес вызвал представленный Нижегородским региональным отделением ВСМС проект информационной системы управления домовым имуществом «ДомНН», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, – не секрет, что в многоквартирном доме очень сложно провести собрание жильцов и принять какое-либо решение, будь то смена управляющей компании или изменение тарифов на содержание общего имущества. Проект «ДомНН» позволяет проводить интернет-голосование с верификацией собственников жилых помещений, результаты такого голосования будут признаваться юридически. Также проект представляет ещё ряд интересных возможностей по упрощению взаимодействия между жителями и органами власти, он позволяет городским властям проводить мониторинг состояния системы ЖКХ, причём результаты мониторинга будут наиболее объективными. Наши коллеги из Нижегородской области отмечали, что внедрение проекта привело к повышению активности жителей – люди поверили в свои силы и хотят принимать участие в управлении своим домом, участвовать в принятии решений по благоустройству дворов и комплексному развитию микрорайонов. Сейчас система работает в тестовом режиме, после завершения испытаний планируется распространить этот опыт на другие регионы страны. Считаю, что необходимо разработать аналогичную систему и в нашем городе.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы подготовки и повышения квалификации работников органов местного самоуправления и вопросы международного сотрудничества.