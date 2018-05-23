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Территориальные общины предложили наделить статусом социально ориентированных НКО

23.05.2018 12:30 0 449
Территориальные общины предложили наделить статусом социально ориентированных НКО

23 мая Глава городского самоуправления Калуги, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ, Председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр ИВАНОВ принял участие в селекторном совещании общероссийской общественной организации  «Всероссийский Совет местного самоуправления».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, Председатель Экспертного Совета ВСМС Вячеслав ТИМЧЕНКО сообщил коллегам об итогах работы Совета и планах на перспективу.

– Совет провёл глубокий анализ проблематики местного самоуправления, были выработаны предложения по совершенствованию федерального законодательства, – отметил Вячеслав Тимченко, – в частности, в настоящее время Совет Федерации изучает наши предложения по разграничению полномочий регионов и муниципалитетов и исключению дублирующих полномочий.

В ходе совещания отмечалось, что всё более актуальной становится необходимость аудита задолженности муниципалитетов и муниципальных предприятий, а также замены  коммерческих кредитов на бюджетные.

Также одной из наиболее важных задач было признано активное вовлечение граждан в обсуждение и решение вопросов местного значения, с этой целью было выдвинуто предложение наделить территориальные общины статусом социально ориентированных некоммерческих организаций.

– Без дальнейшего совершенствования федерального законодательства невозможно решение основных проблем местного самоуправления, – подчеркнул Вячеслав Тимченко, – зачастую полномочия с регионального уровня передаются муниципалитетам не будучи подкреплённые необходимым финансированием, кроме того существенное повышение доходов местных бюджетов будет возможно только после внесения изменений в Налоговый кодекс и корректировки нормативов налоговых отчислений в муниципальные бюджеты. Наши предложения по данному вопросу были направлены в министерство финансов для оценки и анализа.

Участники совещания поддержали предложение обратиться к Президенту страны с предложением о разработке долгосрочной стратегии развития местного самоуправления в России.

В ходе совещания обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», был представлен ряд передовых практик муниципального управления и взаимодействия с ТОС.

– Особый интерес вызвал представленный Нижегородским региональным отделением ВСМС проект информационной системы управления домовым имуществом «ДомНН», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, – не секрет, что в многоквартирном доме очень сложно провести собрание жильцов и принять какое-либо решение, будь то смена управляющей компании или изменение тарифов на содержание общего имущества. Проект «ДомНН» позволяет проводить интернет-голосование с верификацией собственников жилых помещений, результаты такого голосования будут признаваться юридически. Также проект представляет ещё ряд интересных возможностей по упрощению взаимодействия между жителями и органами власти, он позволяет городским властям проводить мониторинг состояния системы ЖКХ, причём результаты мониторинга будут наиболее объективными. Наши коллеги из Нижегородской области отмечали, что внедрение проекта привело к повышению активности жителей – люди поверили в свои силы и хотят принимать участие в управлении своим домом, участвовать в принятии решений по благоустройству дворов и комплексному развитию микрорайонов. Сейчас система работает в тестовом режиме, после завершения испытаний планируется распространить этот опыт на другие регионы страны. Считаю, что необходимо разработать аналогичную систему и в нашем городе.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы подготовки и повышения квалификации работников органов местного самоуправления и вопросы международного сотрудничества.

 


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Тэги: городская дума
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