Калужан приглашают поучаствовать в конкурсе на знание истории Москвы

Как мы уже рассказывали, в этом году проходит перекрестный год Москвы в Калужской области и Калужской области в Москве. В рамках этого сотрудничества Правительство Москвы проводит онлайн-конкурс «Моя Москва», в котором может поучаствовать каждый житель Калужской области. Он направлен на знание истории и традиций столицы России.
Конкурс состоит из 5 номинаций:
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Для участия в онлайн-конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.днимосквы2018.рф, заполнить все разделы формы, указав подлинные данные для дальнейшего взаимодействия с организаторами.
Начало конкурса: 2 июня.
Конец подачи заявок: 2 июля.
Итоги будут подведены не позднее 15 июля.
15 победителей конкурса получат туристические путёвки на двоих в Москву (включая проезд туда и обратно, трансфер вокзал-гостиница-вокзал, проживание 2 суток, 3-х разовое питание и экскурсионную программу).
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