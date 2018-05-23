Калужан приглашают поучаствовать в конкурсе на знание истории Москвы

Как мы уже рассказывали, в этом году проходит перекрестный год Москвы в Калужской области и Калужской области в Москве. В рамках этого сотрудничества Правительство Москвы проводит онлайн-конкурс «Моя Москва», в котором может поучаствовать каждый житель Калужской области. Он направлен на знание истории и традиций столицы России.

Конкурс состоит из 5 номинаций:

Конкурс рисунков «Москва в красках» (допускаются участники в возрасте от 10 лет до 15 лет включительно);

Фотоквест «Москва в моем городе» (допускаются участники в возрасте от 7 лет и старше);

Конкурс по прикладному искусству «Золотые руки» (допускаются участники в возрасте от 7 лет и старше);

Конкурс стихов «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» (допускаются участники в возрасте от 7 лет и старше);

Видеоконкурс «И я хочу в Москву!» (допускаются участники в возрасте от 7 лет и старше).

Для участия в онлайн-конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.днимосквы2018.рф, заполнить все разделы формы, указав подлинные данные для дальнейшего взаимодействия с организаторами.

Начало конкурса: 2 июня.

Конец подачи заявок: 2 июля.

Итоги будут подведены не позднее 15 июля.

15 победителей конкурса получат туристические путёвки на двоих в Москву (включая проезд туда и обратно, трансфер вокзал-гостиница-вокзал, проживание 2 суток, 3-х разовое питание и экскурсионную программу).