На историко-культурную экспертизу выделяют 300 тысяч рублей

22.05.2018 14:41 444

22 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы по вопросам социального развития и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина СОТСКОВА.

Депутаты одобрили изменения в Устав города. Поправки предусматривают изменение вопросов местного значения городского округа и изменение полномочий органов местного самоуправления.

Теперь к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории Калуги, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Калуги, а также организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Калуги.

Утверждение правил благоустройства города отнесено к исключительной компетенции Городской Думы, ранее правила благоустройства утверждались постановлением Городской Управы.

Также представительный орган будет наделён исключительным полномочием по утверждению стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

К вопросам местного значения отнесено оказание поддержки благотворительной деятельности, добровольчества и волонтёрства.

Получили поддержку депутатов и предложения по корректировке прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

В план приватизации дополнительно включаются шесть нежилых помещений, планируемые поступления в бюджет от реализации скорректированной программы приватизации составят 90 миллионов 179 тысяч рублей.

Также были одобрены поправки в бюджет Калуги, согласно которым будет произведено перераспределение бюджетных ассигнований в рамках ранее утверждённых параметров.