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На историко-культурную экспертизу выделяют 300 тысяч рублей

22.05.2018 14:41 0 444
На историко-культурную экспертизу выделяют 300 тысяч рублей

22 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы по вопросам социального развития и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина СОТСКОВА.

Депутаты одобрили изменения в Устав города. Поправки предусматривают изменение вопросов местного значения городского округа и изменение полномочий органов местного самоуправления.

Теперь к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории Калуги, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Калуги, а также организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Калуги.

Утверждение правил благоустройства города отнесено к исключительной компетенции Городской Думы, ранее правила благоустройства утверждались постановлением Городской Управы.

Также представительный орган будет наделён исключительным полномочием по утверждению стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

К вопросам местного значения отнесено оказание поддержки благотворительной деятельности, добровольчества и  волонтёрства.

Получили поддержку депутатов и предложения по корректировке прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

В план приватизации дополнительно включаются шесть нежилых помещений, планируемые поступления в бюджет от реализации скорректированной программы приватизации составят 90 миллионов 179 тысяч рублей.

Также были одобрены поправки в бюджет Калуги, согласно которым будет произведено перераспределение бюджетных ассигнований в рамках ранее утверждённых параметров.

  • 40 миллионов рублей выделяется на приобретение здания новой школы на улице Минской в микрорайоне Веснушки.
  • 6 миллионов рублей выделяется на выполнение работ по сносу пятиэтажного здания общежития, расположенного по адресу: улица Хрустальная, 20.
  • Здание находится в аварийном состоянии и является прибежищем для антисоциальных элементов, в нём неоднократно возникали пожары. В связи с тем, что в аварийном состоянии находится даже фундамент, реконструкция здания невозможна. После сноса на месте общежития планируется размещение многоуровневой парковки.
  • 1 миллион 100 тысяч рублей будет выделено для предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям.
  • 667 тысяч рублей выделяется на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 405 тысяч рублей – на исполнение решений суда по капитальному ремонту жилого фонда.
  • 470 тысяч рублей выделяется на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства.
  • 316 тысяч рублей будет направлено на благоустройство территории учреждения, подведомственного управлению культуры города Калуги.
  • 300 тысяч рублей выделяется на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия в рамках муниципальной программы «Старый город».   

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Тэги: общество городская дума
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