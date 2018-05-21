«Чтобы рак не дремал, его надо шевелить»: в горуправе начались кадровые перестановки

В понедельник, 21 мая, на городской планёрке стало известно о кадровых перестановках, произошедших в горуправе. Должность начальника Управления экономики и имущественных отношений покинул Алексей ДУЛИШКОВИЧ. Новый руководитель появится также в Управлении ЖКХ.

- Губернатор сделал мне предложение возглавить Государственную жилищную инспекцию, - прокомментировал нам Алексей Дулишкович. – Согласование кандидатуры требуется в Минстрое РФ. Документы сегодня направлены. Согласуют-не согласуют? Тогда и будет видно, перехожу я на новую должность или нет. По регламенту, у федерального министерства есть на это месяц. Возможно, вопросы согласования будут решены раньше.

Бывший начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей СТРУЕВ вернётся в Москву.

- Буду работать там. Где – пока секрет. Когда устроюсь на работу, сообщу. Возможно, я сменю направление. Я многопрофильный, вы же знаете мою историю, резюме читали. Спасибо вам большое – честно, от души. И за критику – она должна присутствовать. Чтобы рак не дремал, его надо шевелить.

Сергей Струев признался, что проблем в сфере ЖКХ очень много, в первую очередь – с финансами. Он выразил сожаление по поводу того, что так и не смог добиться того, чтобы аварийные службы управляющих компаний имели в наличии тепловые пушки и электрогенераторы на экстренный случай.

- Конечно, мне бы хотелось, чтобы Государственная жилищная инспекция более тесно работала с нами и больше вникала при подготовке отопительного периода. А она на сегодняшний день остаётся просто статистом, - добавил Струев. – Надеюсь, с приходом туда Алексея Викторовича (Дулишковича – Прим. ред.) что-то изменится. Он человек очень грамотный, сдвинет этот воз с мёртвой точки.

Напоследок бывший начальник ЖКХ отчитался об итогах прошедшего отопительного периода и сообщил о первых результатах подготовки к новому осенне-зимнему сезону. Также он рассказал о том, как ведётся работа по расселению из ветхого и аварийного жилья.

С завтрашнего дня за жилищно-коммунальное направление будет отвечать Виктор УСТИНОВ – бывший руководитель МУП «Калугатеплосеть». Управление экономики возглавит Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, до недавнего времени работавший в должности заместителя министра экономики Калужской области.