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ОРВИ болеет более 4 тысяч калужан

14.05.2018 12:34 1 436 Татьяна Светлова
ОРВИ болеет более 4 тысяч калужан

За минувшую неделю ОРВИ заболели 4124 жителя Калужской области. Кроме того, зарегистрировано 9 случаев гриппа: 6 - у  жителей Калуги, 3 - в Дзержинском районе. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Калуге отмечено 2150 случаев ОРВИ, что меньше, чем на предыдущей неделе на 8,1%. Заболеваемость уменьшилась во всех возрастных группах, кроме школьников.


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Тэги: общество здравоохранение
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