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Систему поддержки районных газет создают в Калужской области

14.05.2018 11:50 0 243
Систему поддержки районных газет создают в Калужской области

В понедельник, 14 мая, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров. В нём принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин.

На заседании речь шла о создании в нашем регионе системы поддержки районных газет и механизмах её реализации.

Как отметил в своем выступлении министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег КАЛУГИН, в регионе действует 27 муниципальных газет различных организационно-правовых форм. Их тиражи варьируются от одной тысячи до трех тысяч трехсот экземпляров. Общий недельный тираж муниципальных изданий превышает 80 тысяч экземпляров.

По мнению министра, система районных изданий является серьезным субъектом информационного рынка, эффективным элементом обратной связи между обществом и властью. Вместе с тем, в ходе анализа положения дел в муниципальных СМИ, выявлен ряд проблем, мешающих их динамичному развитию. В их числе - высокая цена подписки на районные издания, связанная с ростом цен на услуги ФГУП «Почта России». Стоимость доставки составляет в среднем 2/3 от цены газеты, что в конечном итоге приводит к сокращению тиражей. Они в подавляющем большинстве районных изданий за три последних  года снизились. Кроме того, многие редакции не проявляют достаточной активности по выходу в сеть Интернет. Это при том, что создание собственных страниц в Интернете и в социальных сетях –  новый этап развития районной прессы, который в числе прочего позволяет увеличить доходы редакций от рекламы.

Для решения существующих проблем Олег Калугин предложил создать комплексную систему поддержки районных газет, которая включала бы в себя меры по повышению эффективности взаимодействия изданий с ФГУП «Почта России»,  системную работу по развитию интернет-версий газет как наиболее перспективному направлению развития муниципальных медиа, повышение их финансирования, организации бюджетных мест для целевого обучения журналистов по заявкам редакций районных газет.

- Данные управленческие решения будут способствовать общему профессиональному росту журналистского сообщества, качеству работы местных СМИ, формированию современного открытого медиа-пространства региона, - резюмировал Олег Калугин.

Поддержав инициативу министерства, председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Калужской области» Юрий Расторгуев предложил изучить опыт соседних территорий с целью применения в области наиболее эффективных практик данной работы.  

Подводя итог, Анатолий Артамонов поручил профильному министерству разработать региональную программу развития рынка информационных услуг и представить ее на рассмотрение членов Правительства области.


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Тэги: область
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