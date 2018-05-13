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Коллекции из штор и старых джинсов

13.05.2018 15:52 0 472 Татьяна Светлова

Создавали оригинальные наряды школьники — участники конкурса «Чародейка-2018». Конкурс юных модельеров прошёл в Областном центре дополнительного образования имени Ю. А. Гагарина (Дворец пионеров). Свои новые коллекции представили коллективы области.

Романтическая коллекция «Паруса мечты» клуба «Дизайн» козельского Дома детского творчества заняла II место. Ставку сделали на синий и серебристый цвета, лёгкие ткани и декор в виде кораблей.

Театр моды «Колорит» из Сухиничей представил яркую коллекцию, которую назвали «В гостях у сказки». Такие платья можно надеть, например, на день рождения. III место в категории «Юниоры».

I место  — у студии дизайна и моделирования костюма «Калейдоскоп» Сосенского центра творчества. Коллекция называлась «Мысли — в краски, краски — в сказки». Фантазийный стиль, ассиметрия и лёгкость покорили жюри.

Коллекция участниц творческого объединения «Мила» Козельской школы-интерната получила I место в категории «Юниоры».

— Её придумала наш педагог Марина Николаевна Сафронова. А шили мы сами, всё делали вместе, — рассказали девчонки. — За месяц примерно управились. Использовали много джинсовой ткани и подручных материалов. А чтобы сделать аксессуары, в ход пустили старые джинсы.

Оригинальные наряды творческого объединения «Креативное рукоделие» жиздринского Дома детского творчества. II место в категории «Юниоры».

Театр моды «Экспрессия» людиновского Дома детского творчества вышел на сцену в сказочных русских костюмах, сделанных руками его участников. Он занял на конкурсе III  место и получил спецприз — профессиональную фотосъёмку.

— Коллекция посвящена возрождению Руси, — рассказывает руководитель Театра моды Алла ЛАНСКИХ. — Шить её начали в сентябре, а в конце практически ночевали в мастерской, чтобы всё успеть. Костюмы сложные. Работали группой: кто-то делал воротник, кто-то — запястники. Помогали друг другу. Ткань — это шторы. Вот такое необычное применение обычных вещей. Длинные рукава не просто так сделаны — в них прятали руки, когда замерзали. Ходить в костюмах удобно, потому что они свободные, движений не стесняют. В этой коллекции мы уже участвовали в разных торжественных мероприятиях в Людинове, и в Калуге нас пригласили выступить.

Эта статья опубликована в № 19 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.05.2018 г. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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