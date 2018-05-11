Депутаты обсудили изменения в Устав Калуги

11.05.2018 14:46 250

11 мая под руководством Заместителя председателя Городской Думы Сергея ПАВЛОВА прошли публичные слушания, в ходе которых был рассмотрен проект решения Городской Думы, предусматривающий внесение изменений в Устав города Калуги.

В слушаниях приняли участие депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, представители территориальных общин и жители города.

Изменения в Устав направлены на приведение его в соответствие с федеральным законодательством: вступил в силу ряд федеральных законов, вносящих изменения в закон «Об общих принципах местного самоуправления» и в Градостроительный кодекс.

Изменены вопросы местного значения городского округа и полномочия органов местного самоуправления.

Теперь к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории Калуги, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Калуги, а также организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Калуги.

Утверждение правил благоустройства города отнесено к исключительной компетенции Городской Думы, ранее правила благоустройства утверждались постановлением Городской Управы.

Также представительный орган наделён исключительным полномочием по утверждению стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

К вопросам местного значения отнесено оказание поддержки благотворительной деятельности, добровольчества и волонтёрства.

Согласно поправкам в Градостроительный кодекс, по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, правил благоустройства и проектам планировки территорий теперь могут проводиться не только публичные слушания, но и общественные обсуждения.

Изменения в Устав города были одобрены участниками публичных слушаний и рекомендованы к утверждению Городской Думой.