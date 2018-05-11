Успейте записаться на весенний «Тур по новостройкам»

11.05.2018 10:39 565

Ищете новое жилье? «Комсомольская правда» специально для вас устраивает «Тур по новостройкам»!

Дата: 18 мая 2018 г., пятница

Транспорт: комфортабельный автобус.

Цель поездки: посмотреть строящиеся дома, заглянуть в новые квартиры, договориться с застройщиками об условиях купли-продажи и с банками об ипотеке

Программа поездки: экскурсия в жилые комплексы, консультации застройщиков прямо на месте.

Участники: ВЫ! Всех, кто мечтает, думает, планирует покупку жилья и хочет посмотреть, в каком доме, в какой квартире и в каком окружении вы будет жить.

Если вы желаете отправиться в тур, заявляйте об этом:

- по телефону: (4842) 79-04-54 доб. 181.

Прием заявок до 16 мая 2018 г. Количество участников ограничено!

Стоимость поездки: бесплатно!