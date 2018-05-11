Успейте записаться на весенний «Тур по новостройкам»

Ищете новое жилье? «Комсомольская правда» специально для вас устраивает «Тур по новостройкам»!
Дата: 18 мая 2018 г., пятница
Транспорт: комфортабельный автобус.
Цель поездки: посмотреть строящиеся дома, заглянуть в новые квартиры, договориться с застройщиками об условиях купли-продажи и с банками об ипотеке
Программа поездки: экскурсия в жилые комплексы, консультации застройщиков прямо на месте.
Участники: ВЫ! Всех, кто мечтает, думает, планирует покупку жилья и хочет посмотреть, в каком доме, в какой квартире и в каком окружении вы будет жить.
Если вы желаете отправиться в тур, заявляйте об этом:
- по телефону: (4842) 79-04-54 доб. 181.
Прием заявок до 16 мая 2018 г. Количество участников ограничено!
Стоимость поездки: бесплатно!
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