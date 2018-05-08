Артамонов об инаугурации: «Выступление Президента было откровенным и установочным»

В понедельник, 7 мая, в Москве прошла церемония вступления в должность вновь избранного Президента РФ Владимира Путина. На церемонии присутствовал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. По возвращении с неё он поделился своими впечатлениями.
- Это не первая инаугурация, на которой я присутствовал, - сказал Артамонов. - И снова меня впечатлила торжественность церемонии. Заметно отличалось в этот раз выступление Президента В.В. Путина. Оно было откровенным, искренним, установочным. Он и цели обозначил, какие для себя взял на предстоящий период, и те рубежи, к которым страна должна прийти. Это очень важно.
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