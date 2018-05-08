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Во имя Победы с протянутой рукой: начался сбор денег на реконструкцию ко Дню освобождения Калуги

08.05.2018 14:27 3 1211 Елена Французова
Во имя Победы с протянутой рукой: начался сбор денег на реконструкцию ко Дню освобождения Калуги

Члены клуба военно-исторической реконструкции «Калужский Гарнизон»   собирают средства на народный проект «Вперёд - на Калугу! 1941 год», посвященный началу операции по освобождению нашего города от немецко-фашистских захватчиков. 

- К сожалению, так устроен мир, что бесплатно провести хорошее и достойное мероприятие не удастся, - говорит руководитель клуба Дмитрий ЧУПРОВ. -  Власти Калуги заявляют, что средств на проведение реконструкции в городе нет. 

Но реконструкторы не отчаиваются.

- Нынче стали популярны так называемые «народные» фильмы, когда на собранные всем миром деньги снимается фильм и показывается в кинотеатре, - говорит Чупров. - Мы предлагаем калужанам сделать действительно народный, некоммерческий проект.

У реконструкторов есть три варианта: 

  1. Если удаётся собрать 180 000 рублей, то проводят традиционную реконструкцию. 
  2. Если собирают сумму меньше - 100 - 150 тысяч, то организуют переход на исторической технике по места, где шла 50-я армия, а также парад техники по улице Кирова.
  3. Если собирают от 5000 до 80 000, то проводят выставку техники и вооружения. Масштаб зависит от собранной суммы. 

- Наши мероприятия посещают тысячи людей в Калуге и области. Они всегда были бесплатными. Если хотя бы один раз вы пожертвуете приемлемую для вас сумму, то вполне вероятно, что мы сможем реализовать народный проект «Вперед -на Калугу! 1941 год». 

Оказать помощь можно перечислив средства на расчетный счет организации

Автономная некоммерческая организация «Клуб военно-исторической реконструкции «Калужский Гарнизон» 
Тел: (960) 520-81-92 
ИНН 4029053242 
КПП 402901001 
Банковские реквизиты: 
УФК по 
Отделение в ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.КАЛУГА
Р/с 40703810500010000287 
к/с 30101810000000000770 

БИК 042908770 
ОКТМО 29701000 
ОКАТО 29401000000 
ОКПО 29520186 
ОГРН 1154000000604 
ОКВЭД 92.34 
ОКОГУ 4210014 
ОКОПФ 71400


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Тэги: общество 9 мая день победы
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