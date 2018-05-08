Во имя Победы с протянутой рукой: начался сбор денег на реконструкцию ко Дню освобождения Калуги

Члены клуба военно-исторической реконструкции «Калужский Гарнизон» собирают средства на народный проект «Вперёд - на Калугу! 1941 год», посвященный началу операции по освобождению нашего города от немецко-фашистских захватчиков.
- К сожалению, так устроен мир, что бесплатно провести хорошее и достойное мероприятие не удастся, - говорит руководитель клуба Дмитрий ЧУПРОВ. - Власти Калуги заявляют, что средств на проведение реконструкции в городе нет.
Но реконструкторы не отчаиваются.
- Нынче стали популярны так называемые «народные» фильмы, когда на собранные всем миром деньги снимается фильм и показывается в кинотеатре, - говорит Чупров. - Мы предлагаем калужанам сделать действительно народный, некоммерческий проект.
У реконструкторов есть три варианта:
- Наши мероприятия посещают тысячи людей в Калуге и области. Они всегда были бесплатными. Если хотя бы один раз вы пожертвуете приемлемую для вас сумму, то вполне вероятно, что мы сможем реализовать народный проект «Вперед -на Калугу! 1941 год».
Оказать помощь можно перечислив средства на расчетный счет организации
Автономная некоммерческая организация «Клуб военно-исторической реконструкции «Калужский Гарнизон»
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