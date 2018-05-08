Во имя Победы с протянутой рукой: начался сбор денег на реконструкцию ко Дню освобождения Калуги

Члены клуба военно-исторической реконструкции «Калужский Гарнизон» собирают средства на народный проект «Вперёд - на Калугу! 1941 год», посвященный началу операции по освобождению нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

- К сожалению, так устроен мир, что бесплатно провести хорошее и достойное мероприятие не удастся, - говорит руководитель клуба Дмитрий ЧУПРОВ. - Власти Калуги заявляют, что средств на проведение реконструкции в городе нет.

Но реконструкторы не отчаиваются.

- Нынче стали популярны так называемые «народные» фильмы, когда на собранные всем миром деньги снимается фильм и показывается в кинотеатре, - говорит Чупров. - Мы предлагаем калужанам сделать действительно народный, некоммерческий проект.

У реконструкторов есть три варианта:

Если удаётся собрать 180 000 рублей, то проводят традиционную реконструкцию. Если собирают сумму меньше - 100 - 150 тысяч, то организуют переход на исторической технике по места, где шла 50-я армия, а также парад техники по улице Кирова. Если собирают от 5000 до 80 000, то проводят выставку техники и вооружения. Масштаб зависит от собранной суммы.

- Наши мероприятия посещают тысячи людей в Калуге и области. Они всегда были бесплатными. Если хотя бы один раз вы пожертвуете приемлемую для вас сумму, то вполне вероятно, что мы сможем реализовать народный проект «Вперед -на Калугу! 1941 год».

Оказать помощь можно перечислив средства на расчетный счет организации

Автономная некоммерческая организация «Клуб военно-исторической реконструкции «Калужский Гарнизон»

Тел: (960) 520-81-92

ИНН 4029053242

КПП 402901001

Банковские реквизиты:

УФК по

Отделение в ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.КАЛУГА

Р/с 40703810500010000287

к/с 30101810000000000770

БИК 042908770

ОКТМО 29701000

ОКАТО 29401000000

ОКПО 29520186

ОГРН 1154000000604

ОКВЭД 92.34

ОКОГУ 4210014

ОКОПФ 71400