Под Калугой найдены останки двух бойцов Красной Армии

В субботу, 5 мая, в рамках акции «Вахта Памяти» на территории заповедника «Калужские засеки» и в его окрестностях проводились разведывательно-поисковые работы. В результате у деревни Брежнево Ульяновского района были обнаружены останки двух бойцов Красной Армии.
На этой земле в период 1941-1943 годы проходили тяжелые кровопролитные бои с немецко-фашистскими захватчиками.
- Погибшие лежали в старом блиндаже, вместе с бойцами были обнаружены элементы снаряжения: противогаз, подсумки с патронами - у одного бойца с патронами от винтовки, у другого - от противотанкового ружья, личные вещи, - сообщается на официальном сайте «Калужских засек».
К сожалению, не удалось найти солдатские медальоны. Останки эксгумированы. Они будут перезахоронены в Братской могиле в селе Заречье.
Фото: «Калужские засеки».
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