Пострадавших от укусов клещей становится всё больше

За минувшую неделю в больницы области обратились 64 человека, пострадавшие от укусов клещей. Среди них - 20 детей.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» проводит исследование клещей на наличие в них микроорганизмов, патогенных для человека:

клещевой вирусный энцефалит

клещевой иксодовый боррелиоз

моноцитарный эрлихиоз

гранулоцитарный анаплазмоз человека.

За неделю исследовано 17 клещей снятых с людей, из них один дал положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщает, что за прошедшую неделю проведена акарицидная обработка территории летних оздоровительных учреждений, детских садов на площади 13,5 га.