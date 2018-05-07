В Людиново открыли памятник милиционерам, погибшим во времена ВОВ

В субботу, 5 мая, в городе Людиново появился памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Идея установить его принадлежит сотрудникам местного отдела полиции. На его территории и была открыта композиция.

Мемориал состоит из нескольких элементов.

- В центре установлена мраморная плита с надписью «Сотрудникам органов внутренних дел, погибшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, от благодарных потомков», - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Колокол призван будить своим набатом память о страшной войне и побуждать людей зажечь в своем сердце благодарный огонь. Молодой каштан, высаженный у подножия памятника, напоминает о мирной жизни и о том, какой ценой она нам досталась. Объединяет всю композицию арка, ставшая символом Победы и объединения ушедших и будущих поколений.

Историческая справка

В июне 1941 года численность Людиновского районного отделения милиции НКВД Орловской области насчитывала 21 человек. В первые же дни войны почти все сотрудники были призваны в действующую армию.

В сентябре 1941 года Людиновский райком партии принял решение об организации партизанского отряда. Командиром отряда был назначен сотрудник Людиновского районного отдела НКВД Василий Иванович Золотухин.

В крупнейших военных операциях Великой Отечественной войны сражались сотрудники милиции:

Сергей Викторович Гыченков,

Павел Григорьевич Кривенко,

Петр Анисимович Кондрашов,

Григорий Анатольевич Горбатенков,

Василий Аркадьевич Анемподистов,

Иван Петрович Карпухин.

Зоя Семеновна Колганова, сотрудник паспортного стола, награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Воевали в партизанском отряде и погибли:

сержант милиции Людиновского РО НКВД Зазулина Агриппина Васильевна,

начальник спецотдела НКВД Трунов Александр Николаевич.

Сотрудник Жиздринского отдела НКВД Андрей Иванович Кубышкин воевал в партизанском отряде «Смерть немецким оккупантам» в Орловской области. Когда фашисты блокировали южный массив Брянского леса, он возглавил партизанское подразделение и при прорыве блокады, форсируя с боем водную преграду, пал смертью храбрых.

Июньским вечером Жиздринское отделение милиции окружила немецкое танковое подразделение. При прорыве через окружение, вызвав огонь на себя, начальник отделения ст.лейтенант милиции Петрушин погиб, спасая товарищей.

Во время диверсионной операции в тылу противника пал смертью храбрых милиционер 2-го разряда Хвастовичского райотдела Захаркин Степан Петрович.