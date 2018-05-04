Накануне дня рождения Путин наградил Артамонова орденом

04.05.2018 16:20 595

В четверг, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Калужской области Анатолия Артамонова орденом Александра Невского. Награда ему присвоена за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу.

К слову, 5 мая Анатолию Артамонову исполнится 66 лет. Так что кавалером ордена глава региона стал накануне своего дня рождения.

Орденом Александра Невского награждаются граждане России, состоящие на госслужбе, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Помимо этого, орден дают не связанным с госслужбой гражданам РФ за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.