«Хочешь завалить любое дело - сделай план»: чем удивлял и веселил Мутко в Калуге

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко в Калуге на всероссийском координационном совещании по туризму обсудил подготовку к ЧМ-2018. Он прошёл в пятницу, 27 апреля, в Калуге. Но запомнится высокопоставленный чиновник не протокольными мероприятиями, а своими высказываниями и интересными историями. В частности, Мутко поделился собственным неприятным опытом, который получил на Чемпионате мира в Рио-де-Жанейро.

- На финальный матч в Рио бортов 300 прилетело частных, - рассказал Виталий Леонтьевич. - Коллапс был полнейший. По 8 часов улетали. Мы там часа 4 просидели, потом нашли одного техника... русский способ никто не отменял. И он на такой... знаете, возят вещи... посадил, отвез к самолету. К самолету подъезжаем, а пилот говорит: «Еще заправки не было». Мы опять вышли, перехватили заправщика. Пилот говорит: «Питания нет», опять вышли к соседним самолетам...

В России организацией придётся заниматься не только городам, где будут проходить матчи, но и городам, где открываются тренировочные площадки. В Калуге, напомним, будет тренироваться команда Сенегала. И уделять внимание придется не только дорогам от стадиона до аэропорта, но и культурной программе, и видам из окна гостиниц, и ресторанами.

- Это теперь ваша команда, - подчеркнул Мутко.

Задал общее направление Виталий Мутко и развитию туризма в регионах. Главное, по его словам, - неформальный подход:

- Нас как учили? Хочешь завалить любое дело - сделай план. Потом комиссию создай. И отчитывайся: «Я ж план сделал». Здесь нам этого не надо. Надо сделать нам эту стратегию [развития туризма] и чтобы она была простым языком написана. Будьте вовлечены.

Завершил свое выступление Виталий Леонтьевич байкой из жизни, которая, по его словам, хорошо показывает, что надо всё рассчитывать заранее, а не полагаться на традиционный русский авось.

- Есть в Питере один мост очень низкий на одном из каналов. Уже люди не метр ставят, там уже написали: «Здесь фура не пройдёт». И каждый месяц едет фура и бьётся в этот мост. Он [водитель] говорит: «А моя пройдет!» У него спрашивают: «Почему?» «А я ниппеля подспустил!»