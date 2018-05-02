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Платье-оригами и подарок для Юрия Гагарина

02.05.2018 12:10 0 323 Татьяна Светлова

В Областном центре дополнительного образования имени Ю. А. Гагарина (Дворец пионеров) прошёл конкурс юных дизайнеров «Чародейка-2018». Пять девчонок из Козельска, Кирова и Жиздринского района 40 минут творили на глазах у зрителей и жюри. Из заготовок и деталей, которые они привезли с собой, собирался необычный образ. В этом году конкурс проводился в 25-й раз и был посвящён 100-летию системы дополнительного образования, отсюда и тема — «Ах, юбилей!». Смотрите, что из этого поучилось.

III место в конкурсе — у Кристины ГАВРИЛЕЙ из Козельска (клуб «Дизайн»). Кристина представила платье «Лотос».

— Лотос в японской поэзии олицетворяет чистоту и любовь. Моя модель выполнена в технике оригами из отрезов хлопчатобумажной ткани разных размеров. Чтобы ткань держала форму, я пропитала её клеем. В качестве деталей использовала искусственные цветки лотоса. Такое платье можно надеть на любой праздник и даже на свадьбу в японском стиле.

Анна КУБАНОВА — тоже из козельского клуба «Дизайн» — сделала «Букет к юбилею» и заняла II  место.

— Моё платье — икебана. Недавно мы с подругой гуляли и увидели магазинчик, где продавалось много красивых цветов. Сразу решили, что наряд будет цветочным. Юбка — это «букет», а верх платья — «корзинка», сделанная из сетки, в которую продеты лоскутки. Работа была очень сложной, но интересной.

Софья КЛИНОВА из Козельска (клуб «Дизайн») и её «Небесная мелодия».

— Я вдохновлялась небом, пушистыми облаками. Моё платье выполнено в пастельных тонах, атласная ткань придаёт силуэту утонченность, а пояс подчёркивает достоинства фигуры. Надев его, вы ощутите себя таинственной, нежной и невесомой. В платье можно пойти на тематическую вечеринку или на выпускной.

Анна МАЛАХОВА из Кирова (творческое объединение «АкваМарин») покорила жюри нарядом «Праздничное чаепитие в русских традициях». Ей достался главный приз и I место.

— Несмотря на сложность конструкции, в ней можно передвигаться, — рассказала Аня. — Сборный каркас сделан из металла, а к ножкам прикручены ролики, которые позволяют модели ходить. Для образа я использовала хлопчатобумажную ткань с рисунком хохломской росписи. Широкие рукава, собранные в крупную складку на запястье, придают женственность.

Белый фартук выполнен из материала для парников, который используется, чтобы укрыть растения от непогоды и заморозков. Он отделан салфетками «Фруктовое настроение» в стиле декупаж. А пышная юбка не только украшение, но и праздничный стол, на котором может разместиться даже самовар с баранками. Гости скучать не будут! Такую модель можно надеть на Масленицу, на выставку, презентацию, банкет на открытом воздухе.

Екатерина ФИЛИПЧУК из Жиздринского района (творческое объединение «Креативное рукоделие») придумала платье, которое назвала «С юбилеем!».

— У нас было много вариантов. Но юбилей — это праздник, а на праздник принято дарить подарки. Так как Центр дополнительного образования носит имя Гагарина, это платье — подарок для Юрия Гагарина. Сделано оно из цельного отреза креп-сатина шириной один метр. Яркий пояс завязывается бантом, как на подарочной упаковке. И весь наряд украшен разноцветными бантиками. Головной убор в виде банта дополняет праздничный образ.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекресток» от 25.04.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в элетронном архиве издания.


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Тэги: общество
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