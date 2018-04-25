«Святые грешники»: приглашаем калужан на встречу с писателем

25.04.2018 14:10 267

В четверг, 26 апреля, в пресс-центре «Комсомольской правды – Калуга» по адресу ул. Баумана, 3 (схема проезда ниже) состоится встреча с журналистом и писателем Александром Лапиным. На ней он пообщается с калужанами о своей новой книге «Святые грешники». Вход на встречу - свободный. Начало - в 15:00

Александр Лапин - журналист, издатель автор романа – саги «Русский крест» («Утерянный Рай», «Непуганое поколение», «Благие пожелания», «Вихри перемен», «Волчьи песни», «Время жить»), автор рубрики «Русский вопрос» в газете «Калужский перекресток», получивший ряд наград за свои произведения: лауреат международной литературной премии имени Валентина Пикуля;

лауреат литературной премии «Русский позитив»

лауреат национальной премии «Лучшие книги и издательства 2014 г.»

лауреат премии Правительства Российской Федерации в области СМИ

В новом романе «Святые грешники» герои прошлой книги подходят к очередному жизненному рубежу. Но «Святые грешники» - это не традиционный сиквел в жанре «двадцать лет спустя», здесь Александр Лапин резко меняет оптику, перемещая фокус из макромира событий в мир движений мятущейся, страдающей, ищущей человеческой души.

Он ведёт с читателем доверительный разговор о неимоверно сложных вопросах. Ведь вера, религия и церковь - понятия далеко не тождественные, а духовный поиск - система многовекторная: основные мировые религии, языческие культы, эзотерические практики...

Ставя в центр романа эти искания героев, автор избежал скатывания в назидательность и выстроил захватывающий сюжет, переходя от хроникальности к притче, от детектива к эротическому роману, от социальной драмы к мистике и в итоге к неожиданной кульминации.

По воле автора все герои - монах и мирянин, христианин и язычник, мусульманин, буддист - сойдутся в нужном месте в нужное время. Чем это кончится, узнает читатель…