Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 25 апреля
$ 61.66 0.10
75.21 0.58
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

«Святые грешники»: приглашаем калужан на встречу с писателем

25.04.2018 14:10 0 267
«Святые грешники»: приглашаем калужан на встречу с писателем

В четверг, 26 апреля, в пресс-центре «Комсомольской правды – Калуга» по адресу ул. Баумана, 3 (схема проезда ниже) состоится встреча с журналистом и писателем Александром Лапиным. На ней он пообщается с калужанами о своей новой книге «Святые грешники». Вход на встречу - свободный. Начало - в 15:00

Александр Лапин - журналист, издатель автор романа – саги «Русский крест» («Утерянный Рай», «Непуганое поколение», «Благие пожелания», «Вихри перемен», «Волчьи песни», «Время жить»), автор рубрики «Русский вопрос» в газете «Калужский перекресток», получивший ряд наград за свои произведения:

  • лауреат международной литературной премии имени Валентина Пикуля;
  • лауреат литературной премии  «Русский позитив»
  • лауреат национальной премии «Лучшие книги и издательства 2014 г.»
  • лауреат премии Правительства Российской Федерации в области СМИ

В новом романе «Святые грешники» герои прошлой книги подходят к очередному жизненному рубежу. Но «Святые грешники» - это не традиционный сиквел в жанре «двадцать лет спустя», здесь Александр Лапин резко меняет оптику, перемещая фокус из макромира событий в мир движений мятущейся, страдающей, ищущей человеческой души.

Он ведёт с читателем доверительный разговор о неимоверно сложных вопросах. Ведь вера, религия и церковь - понятия далеко не тождественные, а духовный поиск - система многовекторная: основные мировые религии, языческие культы, эзотерические практики...

Ставя в центр романа эти искания героев, автор избежал скатывания в назидательность и выстроил захватывающий сюжет, переходя от хроникальности к притче, от детектива к эротическому роману, от социальной драмы к мистике и в итоге к неожиданной кульминации.

По воле автора все герои - монах и мирянин, христианин и язычник, мусульманин, буддист - сойдутся в нужном месте в нужное время. Чем это кончится, узнает читатель…

КАК НАЙТИ ПРЕСС-ЦЕНТР:


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .



Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 28 апреля, 16:00
Калужский мясной фестиваль «Море мяса»
Центральный городской рынок «Калуга»
вт 08 мая, 15:00
День победы: полная афиша праздника
Калуга
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

пт 27 апреля, 18:00
Цирк-Шапито
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 29 апреля, 11:30
IV тур Олимпиады «Марафон знаний»
English Formula, школа
вс 29 апреля, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств
вс 29 апреля, 14:00
Бесплатный открытый урок по танцевальному стилю трайбл
Калуга

Концерты

ср 25 апреля, 19:00
«Очарование весны»
Филармония
пт 27 апреля, 19:00
Владимир Спиваков, "Виртуозы Москвы"
Филармония
сб 28 апреля, 19:00
Кофейный концерт с ароматом настоящего кофе
Филармония
чт 26 апреля, 19:00
"До последнего вдоха"
Дом музыки

Кино

Тихое место
Гоголь. Вий
Тренер
Славные пташки
Новости компаний

Стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома»

МегаФон обеспечил связью участников «ФармЭволюции»

«Ростелеком» предлагает умные решения для видеонаблюдения – как внутри дома, так и за его пределами

Электросетевой комплекс Калужской области функционирует в штатном режиме

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Основные выгоды удобного сотрудничества с надежным форекс-брокером FX-INVEST

Remospro.ru – бесплатный портал для продавцов и покупателей недвижимости

Покупка дисков в интернете: как подобрать за минуту и купить дешевле всего

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.