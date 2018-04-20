Доллар растет - турист попрет: глава Заксобрания рассказал о плюсах ослабления рубля

В четверг, 19 апреля, состоялось заседание Консультативного Совета глав муниципальных образований Калужской области. На нём обсудили развития туризма в регионе.
- Калужская область обладает богатой историей, традициями замечательной природой, что создает предпосылки для развития всех видов туризма, - отметила заместитель министра культуры и туризма Калужской области Ирина АГЕЕВА. – В регионе более 700 туристических объектов, работает 22 оператора по внутреннему туризму, создано 175 мест для коллективного размещения граждан.
По её словам, в 2017 году наш регион посетило более 2,4 миллиона туристов, сообщает 20 апреля пресс-служба Законодательного собрания Калужской области.
Популярностью пользуется культурно-познавательный, событийный, сельский и детский туризм.
- Доллар растёт, и, как не удивительно, в этом есть и положительная сторона, - цитирует председателя Законодательного собрания Виктора БАБУРИНА телекомпания «Ника». - Люди сразу переключаются с заграничного туризма на внутренний, больше путешествуют по стране. И Калужской области, располагающей огромным историческим, культурным наследием, великолепной природой, нельзя этим не воспользоваться. Важно сработать так, чтобы туристические потоки не прошли мимо нас.
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