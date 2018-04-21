«Занимаемся на тренажёрах вниз головой»

В калужском Музее истории космонавтики, где проходила встреча, яблоку негде было упасть. Калужане ждали космонавта и подготовили для него немало вопросов — серьёзных, странных, забавных…

Олег Новицкий — участник международных экспедиций на МКС. Его первый полёт в космос состоялся в октябре 2012-го, длился в течение 143 суток, 16 часов, 15 минут. В ноябре 2016 года Олег Новицкий полетел в космос во второй раз и провёл там 197 суток. Дома его ждали жена Юлия и дочь Яна. А в 2016-м в семье родилась вторая дочка — Маргарита.

Экипаж подбирают психологи

— Первый экипаж космонавтов проходил множество испытаний, тщательную медицинскую комиссию. Какие сейчас требования?

— Методы исследования того времени и современные не сравнить. Сейчас отбор ещё жёстче, потому что медицинская техника настолько совершенна, что видны даже малейшие отклонения работы организма от нормы. Кроме того, раньше упор делался на физическую выносливость. Космонавтам приходилось проходить множество испытаний. Сейчас такие уже не проводятся.

— Раньше к полёту не допускали даже тех, у кого запломбированы зубы. А сейчас?

— Сейчас их вырывают, и всё (смеётся). Зубы, конечно, должны быть вылечены.

— Как готовят экипаж?

— В подготовке участвует множество специалистов, среди которых есть и психологи. Они составляют психологический портрет каждого, определяют совместимость, подбирают космонавтов для экипажа.

Необычное явление

— Что-нибудь необычное в космосе приходилось видеть?

— Трое суток подряд наблюдали комету. Она постоянно висела в одном и том же месте над горизонтом. Поражает масштаб Вселенной — трое суток с огромной скоростью летит комета и находится в пределах видимости!

— А инопланетян видели?

— Нет, не видел. Если бы видел, меня бы во второй полёт не пустили (смеётся).

50 экспериментов

— Бытует мнение, что работа в космосе теперь сводится к задачам экономического и военного характера…

— Сейчас такие мощные спутники, что присутствие космонавта с хорошей оптикой совсем не обязательно, чтобы найти авианосец или ядерную лодку. Эксперименты, которые мы проводим, рассчитаны на изучение космоса, на дальние перспективы. За время экспедиции делается порядка 50 научных экспериментов.

— Приходилось ли на станции оказывать медицинскую помощь?

— Меня укусила за палец мышь… Ещё я сам себе пломбу ставил. Это всё не страшно. Нас учат накладывать швы, ставить скобы, делать уколы, даже в костную ткань. Каких-то серьёзных проблем не было.

— Чем занимались на МКС в свободное время?

— Вечерами смотрели фильмы, с семьёй созванивались. У нас есть Интернет, правда, очень медленный. Жена мне отправляла фото и небольшие ролики о том, как растёт ребёнок. Раз в неделю могли связываться с семьёй по закрытому каналу в режиме видеоконференции. Она длилась 20–40 минут.

Страдает вестибулярный аппарат

— Сколько длится реабилитация после приземления?

— Период острой реабилитации — 21 день после посадки, затем ещё 21 день — санаторное лечение. Мне кажется, всё зависит от уровня физподготовки. На станции мы по 4 часа в день тренируемся, поэтому не уходит мышечная масса. В модуле, где установлены тренажёры, занимаемся вниз головой, и очень красивый вид в иллюминаторе — Земля находится прямо перед лицом. Ходить после приземления можем, единственное — страдает вестибулярный аппарат.

К космонавту выстроилась очередь за фото и автографами.

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекресток» от 18.04.2018. Ещё больше интересных материалов вы можете найти в электронном архиве издания.