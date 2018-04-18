Будущее российской фармацевтики обсуждают в Калуге

В среду, 18 апреля, в Калуге при участии губернатора Анатолия АРТАМОНОВА открылся IV Международный форум «Фармэволюция 2018».

Организатором мероприятия является российская деловая газета «Ведомости». Поддержку оказывают Правительство Калужской области, региональное Агентство инновационного развития и Калужский фармацевтический кластер.

На форум в Калуге съехались руководители крупнейших фармкомпаний, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Агентства стратегических инициатив, исследовательских центров, институтов развития, отраслевых ассоциаций, аптечных сетей, а также аналитики и эксперты отрасли. В числе пригашенных - главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, министр здравоохранения области Константин Баранов, исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий Разумовский, представители ряда региональных ведомств.

В рамках пленарной сессии «Стратегическое развитие фармацевтической промышленности до 2030 года. Тренды и прогнозы» обсуждались перспективы федеральной программы «Фарма 2030», государственное регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, спрос на инновации в здравоохранении.

По словам Анатолия Артамонова, эти и другие, поднимаемые в рамках «Фармэволюции», вопросы сегодня крайне актуальны для отечественной экономики и социальной сферы, а их обсуждение профессионалами отрасли «послужит принятию благоприятных решений, которых ждут производители лекарств».

Губернатор отметил, что фармацевтическая промышленность в регионе развивается стабильно, объемы производства ежегодно растут, увеличивается локализация и расширяются кооперационные связи между участниками.

- В прошлом году региональные предприятия выпустили продукции на 35 миллиардов рублей, к 2016 году рост составил 67%, - напомнил губернатор. - С 2013 года количество готовых лекарственных средств с 59 наименований выросло до 154. В стадии регистрации находятся более 40 наименований лекарств и субстанций, еще 20 проходят доклинические и клинические испытания. Объем инвестиций в отрасль за 2017 год вырос на 70%. Всего за последние шесть лет фармацевтические предприятия инвестировали в создание и расширение производств в нашем регионе 52 миллиарда рублей.

Он также рассказал о дальнейшем расширении числа участников калужского фармкластера – в этом году в нем планируют начать работу заводы трех компаний «Фарм-Синтез», «Сфера-Фарм» и «Санатметал», с тремя компаниями подписаны инвестсоглашения.

- К 2020 году действующие и новые предприятия области достигнут суммарного объема производства лекарственных средств 50 миллиардов рублей, - рассказал глава области. При этом регион продолжает привлекать в отрасль инвесторов, создавать условия для подготовки кадров, проведения научных исследований, в особенности в направлении синтеза активных субстанций как основы готовых лекарств.

По мнению Артамонова, программа «Фарма 2030» должна быть направлена на дальнейшее развитие и укрепление в стране фармацевтической промышленности, поддержку ее производственного и экспортного потенциала.

- Тогда мы приблизимся к решению основополагающих задач: обеспечим пациента качественными лекарственными средствами, предприятия – возможностью развиваться, нашу страну – рабочими местами, поступлениями в бюджет и конкурентоспособной фармацевтической продукцией, - уверен губернатор.

На стратегических сессиях рассматривались темы внедрения маркировки лекарственных средств и перспективы производства субстанций в России. В программе также запланирована биржа контактов.