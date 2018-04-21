Губернатор поздравил калужан с Днем местного самоуправления

В субботу, 21 апреля, отмечается День местного самоуправления. С этим праздником калужан поздравил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ:
Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
На органы местного самоуправления возложена основная ответственность за комплексное развитие территорий, за повышение качества жизни каждого жителя.
Эффективность работы муниципалитетов во многом зависит от неравнодушного отношения местной власти к проблемам населения, умения организовать людей на местах для реализации важных проектов, поддержать инициативы людей.
Наша общая цель — работать для людей и в интересах людей, в формате открытого диалога решать их насущные вопросы.
Уверен, что местное самоуправление в тесном взаимодействии с государственными органами власти и впредь будет укреплять свои позиции, повышать свой авторитет.
Желаю всем работникам органов МСУ новых достижений и успехов во всех делах, доброго здоровья, счастья и благополучия.
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