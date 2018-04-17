В Калуге началась подготовка детских лагерей к летним каникулам

17 апреля состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития под председательством Марины СТАВИСКОЙ.
Депутаты обсудили ход реализации программы «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей и подростков в каникулярное время».
Всего на реализацию программы в 2018 году выделено 3,7 млн. рублей, средства будут направлены на приобретение 226 путевок в загородные оздоровительные лагеря.
В настоящее время проводится поэтапная подготовка рекреационных зон к проведению летней оздоровительной кампании: плановый ремонт, благоустройство территорий, опиловка сухих деревьев, проведение работ по обеспечению противопожарной безопасности, проводится дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территорий, мероприятия по проверке работы технологического, холодильного и медицинского оборудования учреждений.
В период летней оздоровительной кампании будут функционировать 54 лагеря с дневным пребыванием детей и три муниципальных загородных оздоровительных детских лагеря: «Белка», «Смена» и «Чайка».
Всего за летний оздоровительный период 2018 года в детских загородных лагерях «Смена» и «Чайка» планируется оздоровить 1400 детей
Вместе с тем отмечалось, что в настоящее время требуется проведение масштабных работ по ремонту и реконструкции спортивных и оздоровительных лагерей, особенно остро стоят проблемы ремонта инженерных коммуникаций.
Председатель комитета Марина СТАВИСКАЯ предложила руководителям профильных управлений Городской Управы подготовить предложения по ремонту и реконструкции спортивных и оздоровительных лагерей и просчитать необходимое финансирование.
Депутатский корпус детально рассмотрит предложения в ходе работы над городским бюджетом на 2019 год.
Члены комитета также заслушали информацию о временной занятости несовершеннолетних в 2018 году.
В 2018 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних из городского бюджета было выделено 600 тысяч рублей.
По состоянию на 16 апреля в Центр занятости населения за содействием в поиске работы обратились 47 подростков, все они были трудоустроены.
Проведены переговоры с 73 работодателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Калуги, на предмет участия в организации временных работ для несовершеннолетних.
Традиционно калужские подростки временно трудоустраиваются на следующие предприятия: ОАО «Кадви», АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «Калужский электромеханический завод», ООО «Дерси», АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», ПАО «КЗАЭ», ФГУП «Почта России» и МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги».
Была рассмотрена информация о мерах по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях.
В рамках программы «Развитие дошкольного образования» были введены в эксплуатацию два новых дошкольных образовательных учреждения: в микрорайоне «Европейский квартал» на 150 мест и в микрорайоне «Кошелев» на 350 мест.
Кроме того было увеличено количество групп кратковременного пребывания детей с 14 до 19.
Также с 4 до 6 выросло количество негосударственных дошкольных образовательных организаций, получивших лицензию на образовательную деятельность.
В 2018 году планируется создание 750 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях с использованием внутренних резервов системы образования, приобретения зданий дошкольных образовательных организаций, развития вариативных форм организации дошкольного образования.
Будет введено в эксплуатацию дошкольное учреждение в микрорайоне «Веснушки» на 280 мест, проведен ремонт и оснащение семи помещений образовательных учреждений, используемых ранее для других целей, расширен спектр альтернативных форм предоставления дошкольного образования за счет открытия групп кратковременного пребывания.
В ходе заседания отмечалось, что несмотря на ежегодное увеличение количества мест в дошкольных учреждениях, спрос на данную услугу опережает предложение. Подразделениям Городской Управы было рекомендовано продолжить работу по созданию новых учреждений и открытию дополнительных групп.
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