Посевная площадь в Калужской области увеличится на 11 000 гектаров

В понедельник, 16 апреля, губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ провел очередное заседание регионального кабинета министров. В нём принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН.

Открывая совещание, глава региона вручил прокурору Калужской области Александру Гулягину медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Также участникам заседания представили недавно назначенного начальника УМВД России по Калужской области полковника полиции Александра Дедова.

Плюс 11 000 гектаров

Министр сельского хозяйства региона Леонид ГРОМОВ рассказал о подготовке к весенне-полевым работам.

По его словам, на их проведение необходимо 1 млрд. 285 млн. руб. Общая посевная площадь составит в нашей области 331,6 тыс. га. Это на 11 тыс. га больше, чем в прошлом году

Планируется засеять более 55 тыс. га яровыми зерновыми культурами, 2 тыс. га - картофелем, 500 га - овощами открытого грунта, не менее 85 тыс. га - кормовыми культурами.

В этом году в связи с интенсивным развитием молочного и мясного животноводства акцент делается на расширение кормовой базы. Посевные площади многолетних бобово-злаковых травосмесей будут увеличены на 60 %, кукурузы - на 50 %. Кроме того, планируется закладка сада на площади более 200 га, ввод в эксплуатацию 12 га теплиц.

На данный момент хозяйства области полностью обеспечены семенами. Готовность машинно-тракторного парка составляет около 90%.

По словам министра, основная задача на этот год – продолжить динамику роста. Для этого выделяется государственная поддержка примерно в 2,5 миллиарда рублей. Бюджетные средства уже поступают сельхозпроизводителям.

Планируется применение сверхлегкой авиации по проведению химпрополки, внесению стимуляторов роста, уничтожению вредителей

и болезней сельскохозяйственных культур. Всю высокопроизводительную технику планируется использовать в две смены.

- Погодные условия способствуют ускоренной готовности площадей для проведения подкормки и боронования, - подчеркнул Громов. - В течение предстоящей недели в весенне-полевые работы включатся все районы области.

Губернатор Анатолий Артамонов напомнил о необходимости продолжения работы по возвращению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Глава региона подчеркнул, что согласно изменениям в российском законодательстве, недобросовестные пользователи будут теперь платить десятипроцентный налог от кадастровой стоимости земли:

- Надо вернуть землю тем, кто на ней собирается эффективно работать!

«Все задолженности должны быть погашены»

На заседании правительства также шла речь о погашении задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора ВИРКОВА, ситуация с задолженностью за потребленные ресурсы в области требует постоянного контроля и совместного поиска путей решения ее снижения.

Задолженности перед ПАО «Калужская сбытовая компания» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 20%. При этом значительный рост идет по предприятиям, финансируемым из федерального бюджета, где основная доля долгов приходится на предприятия Минобороны.

Особое внимание необходимо обратить на состояние дел в управляющих компаниях, которые сами собирают средства жителей за топливо-энергетические ресурсы. По состоянию на 1 апреля 2018 года только по Калуге сумма задолженности за электроэнергию составила 229,6 млн. рублей. Сумма задолженности предприятий ЖКХ, управляющих компаний и ТСЖ, потребляющих природный газ на теплоснабжение, остается примерно в объеме прошлого года и составляет 777 млн. рублей.

По мнению министра, ситуация с платежами за ресурсы должна измениться после исключения недобросовестных управляющих компаний из цепочки платежей путем перехода ресурсоснабжающих организаций на прямые договоры с потребителями.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов обратил внимание на значимость организации слаженного взаимодействия всех участников данной работы – и поставщиков, и потребителей.

- К началу следующего отопительного сезона все задолженности должны быть погашены. – потребовал губернатор. - Проанализируйте ситуацию по каждому муниципальному образованию и примите приемлемые решения проблемы.

Как мы уже рассказывали, глава региона также попросил до 1 мая завершить ямочный ремонт.