Противостояние продолжается: одиночные пикеты и перевранное коммюнике

Против противников

На прошлой неделе, 5 апреля, в деревнях Михали и Раево, где планируется строительство ЭкоТехноПарка, состоялись пикеты в поддержку проекта и против московских дачников, активно саботирующих его. Напомним: немногим ранее в Михалях состоялся митинг противников появления в Износковском районе промышленного объекта.

А в этот раз группа молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет выстроились вдоль дорог с плакатами в поддержку проекта и против его саботирования.

Не обошлось и без инцидентов. Молодого человека, стоявшего с плакатом у магазина в Михалях, обматерила активистка, выступавшая против строительства ЭкоТехноПарка. Когда поток оскорблений у пожилой женщины в возрасте около 60 лет иссяк, она уличила момент, выхватила плакат из рук молодого человека и порвала его.

В деревне Раево, недалеко от которой и планируется строительство комплекса, пикеты прошли без инцидентов.

Коммюнике

Одновременно с тем, противники ЭкоТехноПарка продолжают работу по его дискредитации. В этот раз на сайте калужского оппозиционера Вячеслава Горбатина появился отчёт о работе «Объединенного Межрегионального Экологического Конгресса», на котором обсуждались вопросы утилизации мусора в стране.

- Ясно одно. Те мусоросжигающие заводы, которые пытаются нам впихнуть высшие эшелоны власти, на сегодняшний момент не только устарели, они отстали в своём развитии на многие годы, - пишут по итогам этого мероприятия активисты (стилистика и орфография авторов сохранена – прим. ред). - В свое время, примерно лет 40 назад, подобная ситуация с мусором была во многих странах мира и как скорейшая мера разрешения мусорного вопроса было строительство везде мусоросжигательных заводов, потому что не было придумано на тот момент ничего другого. Зачем же теперь нынешняя власть преподносит все это - как современные технологии. Ответ очевиден. Коррупция и нули в глазах чиновников делают своё дело. Проблема в другом, весь мир уже давно понял, что это утопия. И надо искать альтернативные методы решения мусорной проблемы.

Подобные громкие выводы активисты делают, ссылаясь на коммюнике, которое 26 января 2017 года выпустила Европейская комиссия. Она, дескать, «рекомендует не строить МСЗ там, где их нет, и не поддерживать их функционирование там, где они существуют».

Памятуя о том, как ловко активисты жонглируют понятиями и умело подменяют их, мы нашли текст указанного коммюнике в переводе движения «РазДельный сбор» и предметно ознакомились с ним.

Называется коммюнике «Роль преобразования отходов в энергию в циклической экономике» (скачать).

Циклическая – это такая, где материалы используются максимально эффективно, благодаря вторичной переработке - не по одному разу, а отходы сведены к минимуму. Данное коммюнике – фактически долгосрочная стратегия ЕС, на реализацию которой уйдёт много лет и 6 триллионов евро (где-то 450 триллионов в пересчёте на рубли по нынешнему курсу).

Стратегия также классифицирует варианты переработки отходов от предотвращения их появления до утилизации. Причем, наименее предпочтительным способом утилизации названы полигоны и мусоросжигание без выработки электроэнергии (те самые первые МСЗ «40-летней давности»).

В числе прочего, акцент в документе делается на поиске правильного баланса.

- Крайне важно избежать потенциальных экономических убытков или создания инфраструктурных барьеров для достижения более высоких показателей переработки, - говорится в коммюнике. - Предыдущий опыт некоторых стран-членов ЕС показывает, что риск обесценивания активов вполне реален.

То есть ЕС прекрасно отдает себе отчёт в том, что экология экологией, но законы рыночной экономики никуда не девались. Там понимают, насколько переход к максимально эффективной переработке мусора трудоёмкий и затратный процесс, учитывают местную специфику, сложившуюся обстановку, и, фактически, своим коммюнике указывают странам цель, не ограничивая их в методах её достижения.

Об этом говорит и приведённая в коммюнике статистика. Она наглядно показывает, насколько по-разному страны ЕС подходят к утилизации отходов. К примеру, на Германию, Францию, Нидерланды, Швецию, Италию и Великобританию приходится около 75% всех мусоросжигающих мощностей Евросоюза, а в Восточной Европе мусор утилизируют по старинке – на полигонах или же вывозят его в соседние страны на всё те же мусоросжигающие заводы. Потому и рецепты достижения поставленной цели еврокомиссия даёт разные.

А их в коммюнике всего два.

Первый – «для стран с низкими или отсутствующими мощностями по сжиганию и высокими показателями захоронения отходов»

Второй «для стран-участниц ЕС с высокими показателями сжигания».

Согласитесь, название первого рецепта как с России списано! Вонючих полигонов ТБО у нас хоть пруд пруди, а вот мусоросжигающих заводов крайне мало. Так что рекомендации именно в этой части очень даже применимы и к нашей стране, хоть она не входит в ЕС.

- Особенно важно сокращать захоронение биоразлагаемых отходов для улучшения климата и сокращения выбросов метана, - советует коммюнике странам с малыми мусоросжигающими мощностями. - Так, развитие комбинированной энергетической утилизации отходов и рециклинг материалов в форме установок для анаэробного сбраживания может быть весьма предпочтительным вариантом.

То есть создание ЭкоТехноПарка, в рамках которого планируется построить мусоросжигающий завод, где применяется именно энергетическая утилизация с выработкой тепловой и электрической энергии, есть ни что иное, как следование советам Евросоюза для стран, чья ситуация с отходами сопоставима с той, что сложилась в России.

Мало того, в коммюнике отдельно говорится, что страны, при оценке необходимости строительства в том числе и мусоросжигающих заводов, должны особо обратить внимание на то, смогут ли они загрузить их работой на весь срок эксплуатации в 20-30 лет. То есть ни о каком запрете на строительство новых МСЗ Евросоюз речи не ведёт. Мало того, считает появление таких заводов вполне приемлемым выходом для стран, где их слишком мало, а полигонов ТБО слишком много.

А вот рекомендации, на которые ссылаются активисты (к слову, слегка неправильно их поняв), были даны для стран с большим количеством мусоросжигающих заводов. Да и то, с удивительной оговоркой, которой Еврокомиссия объясняет, почему эти самые страны… не хотят отказываться от мусоросжигания!

- Статистика показывает, что некоторые страны-участницы ЕС излишне рассчитывают на сжигание ТКО, - тактично журят Францию, Данию, Норверию и прочих составители коммюнике. - Эту ситуацию можно объяснить высоким спросом на подачу тепла через региональные сети, более высокой эффективностью процессов по переработке отходов в энергию, а также высоким уровнем принятия обществом.

Вдумайтесь в последние слова: «высоким уровнем принятия обществом». То есть жители тех стран, где мусор сжигают десятилетиями, совсем не против такого способа утилизации отходов, а очень даже за.

Однако противники ЭкоТехноПарка делают акцент на одном единственном пункте коммюнике, которым странам с большим числом мусоросжигающих заводов рекомендуют ввести моратории на строительство новых МСЗ и вывести из эксплуатации старые и неэффективные мощности (именно в такой формулировке – не все МСЗ, а только старые и неэффективные).

Причём объясняется эта рекомендация не якобы вредностью такого метода утилизации отходов, как сжигание, а тем, что, цитируем, «такие высокие показатели сжигания несовместимы с развитием показателей вторичной переработки».

Иными словами, Евросоюзу надо сбалансировать процессы вторичной переработки мусора и его сжигания.

Уши политика

Есть у всей этой протестной истории ещё один маленький, но очень интересный нюанс. Активную информационную поддержку противникам строительства ЭкоТехноПарка оказывает уже упомянутый здесь Вячеслав Горбатин.

Этот бывший депутат в свое время прославился тем, что с треском лишился места сначала в КПРФ, а затем не менее скандально, за вредительство, был изгнан из «Справедливой России».

Сейчас этот политик, называющий себя «народным депутатом», занимается созданием партии с трудновыговариваемой аббревиатурой НСДРП - Народная Социал-Демократическая Рабочая Партия. Тонкий инсинуатор, с богатым опытом, он прекрасно умеет жонглировать официальными формулировками так, что человеку незнакомому с чиновничьим языком (как многим «народным активистам»), его разъяснения покажутся логичными, даже если они по сути бредовые. Так что будет неудивительно, если окажется, что дачникам помогают неправильно понять документы.

Судя по неподдельному интересу бывшего депутата к теме ТБО, протестные настроения активистов, так рьяно отстаивающих очевидно глупую и нереальную версию гигантской свалки на тысяче гектаров, попросту используются известным политическим авантюристом в целях заработать очки для своей НСДРП.

Так или иначе – Бог ему судья, а мы в заключение напомним, что в конце апреля запланированы общественные слушания, на которых местные жители проголосуют за или против перевода земель из сельхозназначения в промышленные. Если вопрос решится положительно, то на суд общественности и специалистов будет официально представлена вся документация по ЭкоТехноПарку. А окончательное решение о строительстве или отказе от него будут принимать местные жители на общественных слушаниях уже по самому проекту.

Вот тогда и посмотрим предметно, что за объект собирается строить в Износковском районе EVN - австрийская фирма с мировой репутацией.