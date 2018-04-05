Семейная пара создаёт калужские дома в миниатюре

В соцсетях появились фотографии необычных домов – миниатюрных копий старинных строений Калуги.

Как оказалось, все они – творения Евгении Грибановой и её супруга Андрея.

- Сама идея жила где-то глубоко в душе моего мужа, - рассказала нам мастер-кукольник Евгения. - Нам нравится всякие атмосферные, тёплые, согревающие штуки. В один момент, осенью, супругу остро захотелось заняться чем-то новым, но в то же время близким и повседневным.

- Мы много красоты видим каждый день вокруг нас и не замечаем её, - считает Андрей. - Да что там, часто мы эту старинную красоту называем неприглядной. Мы около месяца смотрели по сторонам, изучали и пересылали фото в интернете, но не находили образ, с которого можно было бы начать. А я каждый день езжу по Смоленской улице и стоило мне однажды посмотреть налево, как сразу понял - вот, это они!

Пока у семейной пары готовы три миниатюрных домика улицы Смоленской.



Улица Смоленская, 17.

- В работе ещё один дом по этой же улице. Есть шесть идей для следующих проектов, - говорят супруги. - Только две из них связаны с миниатюрой, но не в Калуге... Идей много, времени мало. В то же время нам хотелось бы сделать свою жизнь и жизнь окружающих немного ярче, интересней, счастливей.



Улица Смоленская, 15.

Масштаб калужских домиков примерно 1:100. Основной материал - дерево.

- Детали и аксессуары делаем из самых разных материалов. Основная наша задумка в том, чтобы каждая деталь не только была похожа на оригинальную, но и вызывала на лице улыбку умиления. Здесь заслуга Жени, так как именно она у нас ведущий художник-оформитель, - говорит Андрей.



Улица Смоленская, 17А.

Мы поинтересовались у супругов, не хотели бы они показать свои работы на выставке.

- О выставках восторженно говорят знакомые, когда узнают, чем мы занимаемся, - отвечают они. - Да, на волне восторга можно было бы решиться. Но это большая ответственность и сложная задача. Обычный человек приходит на выставку, посмотрит 5-10 минут и уходит дальше по своим делам. А мастер должен подготовить материал, согласовать множество деталей, пережить день выставки на ногах и потом ещё день или два адаптироваться. Это минимум две недели тяжелого, прежде всего эмоционального труда. Лучшая выставка для нас - это выставка в сети. Здесь всё просто: просмотры, лайки, комментарии, моментальная обратная связь.

Фото из Инстаграма.