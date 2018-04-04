Паводок близко: уровень воды в Оке, Жиздре и Урге резко подскочит

В среду, 4 апреля, ГУ МЧС по Калужской области предупредило о резком поднятии уровня воды в реках Ока, Угра и Жиздра.

Это произойдёт 5-6 апреля в связи с тем, что производится сработка уровней воды водохранилищ Орловской ТЭЦ и Черепецкой ГРЭС, из-за чего произойдёт сброс воды. Из-за этого поднимется ее уровень.

В результате подъема уровня воды произойдет отрыв льда от берега и разрушение ледового поля, - говорится в сообщении МЧС. - Угрозы объектам экономики и жилым домам не прогнозируется. Во избежание несчастных случаев на водных объектах при разрушении льда, категорически запрещается выходить на лед реки Оки и ее притоков в период с 5 апреля 2018 года. При нахождении вблизи реки рекомендуется проявлять внимательность и осторожность.

При необходимости получения срочной помощи ГУ МЧС по Калужской области призывает звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 (круглосуточно, звонок бесплатный).