В кои-то веки на городских планёрках чиновники начали обсуждать критику в СМИ

Как мы рассказывали, в минувший понедельник исполняющий полномочия градоначальника Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провёл первую в новом статусе городскую планёрку. Напомним: она началась с рассказа Разумовского о приоритетах, которыми он будет руководствоваться в своей работе. А завершилась обзором публикаций в региональных СМИ.

Впервые за долгое время речь шла не только о позитивных статьях и репортажах, но и о критических. Почти все они касаются жилищно-коммунальных проблем. В одном из сюжетов рассказывается о проблемах, с которыми столкнулись жители общежития по адресу: 1-й переулок Пестеля, 50. Фактически здание находится в аварийном состоянии, хотя юридически таким статусом не обладает. Из-за сырости постройка разрушается, в стене образовалась огромная дыра, люди опасаются обрушения потолка.

- В прошлом году дом дважды выносился на комиссию по признанию его аварийным и подлежащим сносу, - прокомментировал начальник Управления ЖКХ Калуги Сергей СТРУЕВ. – Но этот статус он так и не получил. Коммуникации там уже заменили. Управляющая компания отремонтирует фасад.

- А по срокам что? – поинтересовался Дмитрий Разумовский. – И когда эта проблема решится?

- Думаю, до середины мая управляющая компания её решит, - ответил Струев.

- Давайте возьмём её на контроль и не позже середины мая проконтролируем исполнение, - сказал и. п. городского головы.

Не обошла горуправа вниманием и статью «Коммунальная импотенция и Навальный», опубликованную в № 13 газеты «Калужский перекрёсток», а также на нашем сайте. Героиня материала – одинокая пенсионерка, течь в крыше над квартирой которой коммунальщики не могут устранить второй год.

- 12 августа 2016 года дом признан аварийным и подлежащим сносу, - пояснил начальник Управления ЖКХ. – Срок отселения жильцов – до 9 августа 2019 года. Управляющая компания разбирается сейчас с этой кровлей. Будет сделан локальный ремонт.

- Локальный ремонт будет сделан когда? – попросил уточнить Дмитрий Разумовский.

Ответ был дан довольно туманный:

- Тоже, наверное, к середине апреля. Локальную протечку устранили, а обшивку поменяют до середины мая.

Ждут расселения и жители дома № 10 по улице Никитина, который также находится в аварийном состоянии.

- Это дом постройки 1917 года. Признан аварийным в апреле 2013-го, - рассказал Сергей Струев. – Управляющей компании поручено взять на особый контроль содержание общего имущества собственников помещений в этом доме.

- Какие перспективы по расселению? – спросил и. п. градоначальника.

- Как будет принят федеральный закон, определятся статьи финансирования, после этого можно будет говорить, когда конкретно будет расселён дом, - ответил Струев. – В настоящий момент федеральный закон ещё не принят.

- Пояснительную записку в части федерального закона я видел, - заметил Разумовский. – Вы, пожалуйста, пока на своём уровне уточните всё-таки судьбу: кто его рассматривает, какие есть к нему замечания и т.д.

Заканчивая обзор публикаций в средствах массовой информации, Дмитрий Разумовский обратился к подчинённым с просьбой:

- Коллеги, давайте договоримся: всё, что касается публикаций в СМИ, ставим на отдельный контроль, называем сроки, находим ответственное лицо со стороны городской управы. Понятно, что устранять безобразие будет управляющая компания, но надо, чтобы со стороны городской управы был человек – «хозяин» этого процесса, чтобы было понятно, с кого потом спросить.

Мы обязательно отследим, последуют ли чиновники этой рекомендации и поспособствует ли она эффективному решению городских проблем.