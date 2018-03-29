Коммунальная импотенция и Навальный

«Как-нибудь проживёте годика три»

В четверг, 22 марта, в редакцию позвонила жительница дома по ул. Бутома, 6. Одинокая пенсионерка Татьяна ТРУБКА живет в «убитом» бараке много лет. Она уже обращалась к нам за помощью. Весной женщина уезжает в деревню под Вязьмой на весь сезон, в Калугу возвращается поздней осенью — перезимовать. И вот, вернувшись в свою коммунальную квартиру в ноябре 2016-го, ахнула. В комнате была такая сырость, что вся мебель покрылась плесенью. Она обнаружилась даже в шкафу — на одежде. Потолок покрылся пятнами.

— Видимо, крыша прохудилась и дождями залило, — жаловалась нам Татьяна Петровна.

Но это полбеды. На улице стоял мороз, а в доме не топили, хотя отопительный сезон уже начался. Женщина обратилась в управляющую компанию.

— Мне начальница ЖЭКа говорит, что дом признан аварийным и нас в 2019-м ­всех расселят, поэтому включать отопление смысла нет, — возмущается пенсио­нерка. — А как мне жить эти три года??? Замерзнуть насмерть и самой плесенью покрыться?

Просто и эффективно

Мы тогда не стали ничего писать про этот вопиющий случай, а просто помогли Татьяне Петровне составить жалобу на управляющую компанию через портал roszkh.ru, созданный оппозиционером Алексеем Навальным. Этот интернет-сервис даёт возможность направить бумажные претензии в различные инстанции.

Оформленные строго по букве закона, каждая — под конкретный случай, эти жалобы не дают ни малейшего шанса отмахнуться от них. Как следствие, назначаются проверки, возбуждаются административные дела. Недели через две после отправки жалоб Татьяна Петровна снова позвонила нам, захлёбываясь от восхищения:

— Прокурор пришёл, акт составил. Потом рабочие прибежали, говорят, директора ЖЭКа чуть не уволили после моих жалоб. Крышу подлатали временно, обещали летом поправить окончательно. А как затопили! К батареям прикоснуться невозможно — обжигают. Сколько лет живу, не припомню, чтобы так тепло в комнате было!

Плёвое дело

Но почти через полтора года проблемы возникли снова.

— Началась оттепель, — говорит женщина, — и с потолка снова полило! В ЖЭКе опять говорят, что дом аварийный, под снос, ничего сделать не могут. Звоню в ГЖИ — посылают в аварийку, звоню в аварийку — отправляют в горуправу, а из горуправы — опять в ГЖИ. Никто не помогает.

В этот раз я всё-таки решил оторвать свою зад­ницу от стула и лично ознакомиться с проблемой. Заглянув на чердак, понял, что крыша с наступлением оттепели дала небольшую течь и весенняя капель пробила себе проход в квартиру Татьяны Петровны. Пока снег не сойдёт, о ремонте крыши речи идти не может, но, чтобы временно помочь пенсионерке, достаточно просто поставить на чердаке ведро. И всё.

Этого хватило бы, чтобы на пару дней защитить потолок и мебель Татьяны Петровны от влаги.

Я бы и сам это сделал, но, благодаря коммунальщикам, ответственным за уборку тротуаров, временно инвалид. Поскользнулся на катке, в который превратились калужские тротуары, и потянул связки левой кисти. Так что добираться до протечки по чердачным балкам с одной здоровой рукой не рискнул.

Но в управляющей-то компании наверняка не калеки работают. Могли бы и помочь. Неужели так сложно направить на место работника? Выяснить это мы попытались у директора ООО «Городская управляющая компания» Светланы КУЛИКОВОЙ. Именно это предприятие отвечает за эксплуатацию данного дома.

Набор заклинаний

— Дом признан аварийным, — выпалила заклинание Светлана Сергеевна сразу, как только услышала адрес. И начала рассказывать о том, что у неё из 260 домов крыша течёт в двухстах. Что живут в подобных домах в основном алкаши, которые за «коммуналку» не платят. В общем, ничего поделать нельзя.

— Татьяна Петровна рассказала нам, что консультировалась у специалистов по вопросу ремонта кровли, — передаю слова калужанки. — Они при условии, что будет автовышка, готовы переложить часть крыши над её квартирой за два часа. Но ЖЭК ей категорически запретил делать это. Почему?

— Мы не можем ничего делать, пока собственники не проведут собрание жильцов и не примут решение о ремонте крыши из средств на текущий ремонт. Вот пусть она проведёт такое собрание.

Квартира Татьяны Пет­ровны не приватизирована, а сдаётся ей городом внаём. Так что предложение к квартиросъёмщику провести собрание собственников прозвучало немного странно.

— Татьяна Петровна утверждает, что готова из своего кошелька оплатить ремонт части кровли, — говорю в ответ.

— Ну, пусть подойдет и поговорит с нашими специалистами, — явно опешив от такого поворота, отвечает Куликова. — Может, её специалисты заблуждаются, может, там лист шифера положишь — и вся крыша обвалится…

— Так хотя бы временно проблему решите? Ведёрко поставите?

— Я пошлю человека. Если можно проблему ведром решить — поставим, — соврала Светлана Куликова.

Её работников в доме так и не увидели, а ведро на следующий день поставил протрезвевший сосед. И капать с потолка Татьяны Петровны перестало.

Послесловие

Мы часто пишем об аварийных домах, которых в Калуге великое множество. Понятно, что проблемы с ними невозможно решить в одночасье. Да и Светлана Куликова права, говоря, что основной контингент людей, оставшихся жить в них, представляет далеко не лучшую часть человечества.

Однако, как и в случае с кучей навоза, где нет-нет да и находят жемчужину, так и в таких домах нет-нет да и найдутся нормальные, приличные люди, которым в силу жизненных обстоятельств просто больше некуда податься.

Пытаясь отгородиться от нищеты алкашных кухонь и вонючих сотриров, они создают в полуразвалившихся халупах островки цивилизации с приличным ремонтом и хорошей мебелью, исправно платят по счетам.

И такие люди, в отличие от беспросветно бухающих маргиналов, имеют полное право рассчитывать на внимательное отношение к тем проблемам, за решение которых отдают часть своих пенсий. Совсем не таких, какие будут получать дяди с тётями из ГЖИ и минис­терства ЖКХ, когда достигнут возраста седин.

И описанный выше человек как раз из таких — простых, небогатых и приличных. Однако отношение всех организаций, к которым обращалась Татьяна Петровна, иначе как ублюдским у меня назвать не получается.

Отфутболивая беззащитного пенсионера из одной службы в другую, даже не вникнув в ситуацию, они полностью дискредитируют себя, расписываясь в собственной импотенции и неспособности выполнять свои обязанности.

А много ли для этого надо? Да нет, всего лишь заставить коммунальщиков оторвать свою задницу от стула, дойти до места ЧП, выслушать суть проблемы, залезть на чердак и поставить в нужном месте ведро, сняв остроту проблемы и заслужив за это искреннюю благодарность.

Однако коммунальные службы вместо этого предпочли отвернуться от пожилой женщины, оставив её один на один со своей бедой.

Вот именно из-за такого ублюдского отношения к людям проект roszkh.ru в своё время завоевал огромную популярность и уважение россиян.

По-видимому, и в этот раз будем помогать Татьяне Петровне использовать «РосЖКХ» Алексея Навального для встряски коммунальщиков. И он наверняка поможет.

Потому что людская благодарность ни чиновников, ни коммунальщиков, уже давно не интересует, а вот оппозиционеры и политические проходимцы шанс завоевать её никогда не упустят.

Комментарий юриста

Адвокат Игорь БОЧКАРЁВ: — В вышеприведённой ситуации усмат­ривается, что, по всей видимости, жилой дом включён в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но срок отселения ещё не наступил. Судебная практика показывает, что в таком случае требовать по суду предоставления жилого помещения во внеочередном порядке возможно, если будут представлены доказательства, подтверждающие, что состояние жилья представляет особую опасность для жизни и здоровья граждан и проживать в нём невозможно. Вопрос о том, можно ли делать ремонт крыши (даже частичный) в таком доме, действительно, находится в компетенции управляющей компании и собственников жилья.

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекресток» от 28.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.