Продолжаем быдлить: подросток, сорвавший флаг, обматерил калужанку на камеру

Мы уже рассказывали об инциденте на улице Хрустальной, который произошёл в Калуге в конце прошлой недели. Подростки сорвали флаг с подъезда дома.
По данному факту полиция провела проверку.
- Лица, попавшие в объектив камер видеонаблюдения, установлены и опрошены, - сообщает во вторник, 3 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области. - С их слов, они обратили внимание на размещенный на фасаде здания флаг, который имел следы загрязнения и неприглядный вид. Сняв флаг, молодые люди по своей инициативе постирали его, а затем в обновленном виде вернули на место.
По словам полиции, старший по подъезду претензий к школьникам не имеет. В действиях подростков состава преступления либо административного правонарушения органы не усмотрели.
Вместе с тем, видео, которое нам переслала жительница одного из домов на улице Хрустальной, говорит скорее не о чистоте намерений молодежи, а о наличии у них хорошего адвоката (или влиятельных родственников), и уж точно об отсутствии должного воспитания.
Его сделала калужанка, которая живёт в доме, с которого сорвали флаг. Женщина вышла проверить, как подростки возвращают его на место и начала снимать видео. Однако это не понравилось одному из молодых людей, и он обматерил женщину и в какой-то момент выскочил из машины с палкой.
Полиция предложила написать ей заявление на молодого человека.
- Написала заявление об угрозе физической расправой, - говорит нам женщина. - Меня всю трясёт...
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