Подростки и флаги: «Мы просто хотели их постирать»

Как мы рассказывали, на прошлой неделе группа подростков сорвала флаги с дома на улице Хрустальной, 44. По словам местных жителей, до этого школьники разнесли детскую площадку, забирались на технические этажи, бросали с крыши лёд и камни в людей, на машины и соседние дома. Флаги у подъездов повесила управляющая компания.

Во вторник, 3 апреля, сотрудники полиции с одним из подростков пришли в управляющую компанию. Школьники объяснили свой поступок гениально: «Мы просто хотели их постирать». Об этом сообщается в группе «Мкрн Хрустальный. Калуга. 21 округ».

Подростки пообещали повесить флаги на место и попросили у коммунальщиков лестницу. Им её предоставили. В данный момент они уже начали работу.