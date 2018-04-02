Умножаем на два: в регионе бушует грипп

Заболеваемость гриппом в регионе растёт. Согласно данным Роспотребнадзора за неделю по области зарегистрировано 10947 случаев ОРВИ и 89 случаев гриппа (на позапрошлой неделе - 41).
Эпидпорог превышен во всех возрастных группах. Но заболеваемость снизилась у школьников, а у дошкольников и взрослых незначительно возросла. В больницы с респираторными инфекциями и гриппом госпитализировано 180 заболевших.
В Калуге ОРВИ заболели 5910 человек, кроме того, четырём десяткам калужан поставлен диагноз «грипп». Всего с начала сезона лабораторно подтверждено 189 случаев гриппа.
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