«На снег я люблю смотреть из окна»

Её зовут Мусонда Кетура. Приехала в Калугу из Замбии. Всего пять месяцев учит русский язык в КГУ им. К. Э. Циолковского и уже отлично говорит. С ней можно поболтать о чём угодно. Кетура весёлая, общительная и открытая. Она поёт и пишет стихи. Недавно участвовала в конкурсе «Мисс Этно», где завоевала титул «Вице-Мисс».

«Дома меня зовут Мэри»

— Моё полное имя — Кетура Мэри, так написано в свидетельстве о рождении. И родные зовут меня Мэри. Когда я пошла в школу, папа записал меня просто Кетура. Потом можно было поменять, записать полное имя, но я почему-то этого не сделала. И теперь во всех документах я — Кетура. Это библейское имя и означает «дух, благоухание, благовоние». Я приехала из очень жаркой африканской страны — Замбии. Раньше думала, что +10°С — это холодно, но теперь знаю, что может быть намного холоднее. Моря у нас нет, но есть река и знаменитый водопад Виктория, очень-очень красивый, потрясающий! Но он находится далеко от моего города — до него надо ехать целый день.

У родителей свой бизнес

— Я живу в Китве. Это большой город (почти 500 тыс. человек), один из крупнейших в стране. У нас, как и везде, есть богатые и бедные. Многие работают на предприятиях, добывающих медь. В области, где я живу, много меди. Думаю, что в каждой семье хотя бы один человек там работает. Наши деньги называются «квача», что означает «свобода». В Замбии многие вещи имеют названия на родном языке. Хотя государственный язык английский, в стране ещё 73 местных языка. В школе у меня была подруга из Ливингстона (это город на другом конце страны, там, где водопад Виктория), она говорит на лози и тонго, но я не понимаю этих языков, и мы общались только на английском. Английский надо знать обязательно, потому что каждый важный экзамен у нас проходит только на этом языке. И, если английского не знаешь, очень трудно устроиться на работу.

Мой дом находится в пригороде Китве — Сhimwemwe, что переводится как «радость». Дом большой. Я живу с родителями и братом, который младше меня на год. Мне 19 лет, брату — 18, но он выглядит старше: очень большой и высокий. Моя мама — бизнес-леди, она готовит еду и продает её. Очень хорошо готовит, вкусно! У папы тоже свой бизнес — он торгует на рынке, там у него склад, где хранятся вещи для продажи. Рынок у нас огромный, под открытым небом, продаётся всё: одежда, обувь, еда, мебель, вещи для дома. Есть рестораны и парикмахерские.

Каждое воскресенье мы всей семьёй ходим в церковь. Мы христиане, протестанты. Наш второй президент сказал: «Замбия — страна христианская». У нас много и католиков, и протестантских церквей разных направлений.

Я очень люблю всех своих родственников. Когда была маленькой, мы жили на одной улице с бабушкой, дедушкой, тётей, кузиной… И сейчас часто собираемся вместе, ходим в гости, дни рождения отмечаем. Моя тётя тоже бизнес-леди, она печёт торты. И всегда мне на день рождения дарит необычный торт, например в виде дома или в виде девушки.

В 4 утра — на уроки

— Я закончила государственную школу. В Замбии есть школы, где учатся только девочки, школы, где учатся только мальчики, и смешанные. Я училась в школе для девочек. Образование делится на ступени, всего учишься 12 лет. Моя школа — это интернат, я жила с друзьями, как в общежитии: 4 девочки в комнате. И мне это всегда нравилось. Уроки начинались очень рано, в 4:30 мы уже должны находиться в классе. Было очень-очень трудно. Учитель всегда за нами смотрел: кто спит, кто — нет, потому что многие на уроках засыпали. Мы учились до 6 утра и шли на завтрак. А в 6:30 начиналась работа — за каждой девушкой закреплены какие-то обязанности. Я должна была убираться в ванной. Кто-то тоже убирался в помещении, а кто-то работал на земле. И в 7:00 — снова уроки. Мы учились 3 месяца, потом месяц каникулы… И так весь год. А после окончания школы в Замбии 1 год каникул. Я в это время работала в организации, которая помогает бедным людям, такая социальная служба.

Об одежде и еде

— Китве — современный город. Одеваются все по-европейски, девушка может ходить и в джинсах, но, конечно, не в церковь. Есть национальная ткань, из которой шьют платья и юбки.

Продукты мы покупаем в основном на рынке. У нас все любят блюдо, которое называется ишима, но это по-английски. Его местное название — ували. Это самое важное блюдо. Оно должно быть на столе каждый день, как хлеб. Готовится из кукурузы и похоже на пудинг или мамалыгу. Папа говорит: если не ел ишиму, он не ел ничего, хотя на столе может быть много еды. А мама никогда не ест ишиму на обед, потому что после такой еды ей хочется спать. Это очень сытное блюдо. И мы обычно делаем его на ужин. Когда я жила в Замбии, еду готовили мы с мамой. Сейчас готовит мой брат, хотя ему и не нравится. Но ничего не поделаешь — родители целый день на работе, он дома один.

Замбия. На день рождения тётя печёт оригинальные торты.

Самое важное блюдо – ишима (вверху справа), рядом – овощи в гранатовом соке. Внизу справа – морепродукты, рядом – капуста.

О праздниках

— В Замбии есть свои традиции. Например, в день рождения тебя обливают водой. Друзья обливали меня, даже когда на улице было холодно. Свадьбы у нас проходят в несколько этапов. Замуж девушки обычно выходят лет в 25. Но бывает по-разному, как и в любой стране. Девушка посещает уроки для невест — там учат, как надо работать, выбирать одежду, вести домашнее хозяйство. Очень важно уметь хорошо готовить. Один мужчина однажды очень серьёзно сказал: «Если моя жена не готовит для меня, что тогда она для меня делает?» У нас тоже надевают белое платье и костюм. Но сначала жених должен встретиться с семьёй девушки. Собираются только мужчины, обсуждают, сколько денег он должен заплатить. Если деньги есть, можно жениться, если нет, свадьба откладывается. Затем женщины из семьи девушки накрывают стол, готовят много сложных блюд — показывают семье жениха, угощают. На самом деле невеста может и не принимать в этом участия, но её семья говорит, что именно она приготовила и так будет их кормить. А затем устраивается Китчен пати. Это самое важное. На нём присутствуют только женщины — это своеобразный девичник. Они красиво одеваются, готовят необыкновенный праздничный ужин, и все разговаривают, веселятся. На вечеринку приходят со свадебными подарками. Это могут быть и какие-то вещи, но сейчас все невесты хотят деньги и даже пишут об этом в пригласительных. После Китчен пати, если семья богатая, будет свадьба с белым платьем. Если бедная, тогда только Кичен пати, на котором девушки берут невесту и дарят жениху: «Она твоя».

Зажигательное выступление на конкурсе «Мисс Этно».

С друзьями на «Мисс Этно».

По объявлению в газете

— Я всегда знала, что буду жить в России. Замбия сотрудничает с вами. Каждый год в газете печатают объявления, приглашают ехать учить русский язык. Я написала, мне ответили — и вот я здесь. Русский язык у нас в школах не преподают. В Замбии есть только одно место — в столице Лусака, где можно учить русский. Поэтому дома я учила его по телефону, но это трудно. И ещё я никогда так далеко не уезжала из дома. До этого была только в ЮАР и Уганде на международных конференциях. И мама сначала не хотела меня отпускать, надеялась, что я передумаю. Но я сказала, что поеду. Совершеннолетие у нас официально наступает в 18 лет, но всё равно ты считаешься ребёнком, везде нужно письменное согласие родителей. И родители согласились, тем более что поездка и обучение бесплатные.

Живу на стипендию

— В Калуге я живу в общежитии с подругой из Замбии Наташей (это её настоящее имя) и студентками из Китая. Получаю стипендию, которую мне платит российское Министерство образования, потому что учусь по направлению. Родители предлагают помочь, но я отказываюсь — не хочу. Ишиму я здесь не делаю, готовлю в основном курицу и мясо. Очень хочу купить рыбу, но она такая дорогая! У нас в Замбии столько разной рыбы, и по доступным ценам. Ещё в Калуге очень мало фруктов, и они тоже дорогие. Друзья угощали меня русским борщом и холодцом. Но больше всего мне нравятся салатики. А вот шоколад не нравится, но я его и в Замбии не любила.

Ношу тёплую одежду

— В Калуге я впервые увидела снег. Мы с Наташей сразу выбежали фотографироваться. Но всё-таки, когда снегопад, мне больше нравится сидеть дома и смотреть на него из окна. Зима здесь очень–очень холодная, приходится носить много тёплой одежды. У меня парик, он тоже согревает. В Замбии сейчас в моде африканские косички. Мы их заплетаем в салонах, у нас это недорого, или носим парики и меняем их. Я купила самые лёгкие косички, которые просто привязываются к волосам.

На улицах говорят про меня

— Люди у вас добрые. Мы приехали в Калугу в октябре, в 3 часа ночи, и таксист не понял, куда надо везти. Возил, возил… Потом вытащил вещи и уехал. А второй таксист привёз к общежитию и ждал. Ночь, всё закрыто. Но он сказал: «Я никуда не уеду, не брошу вас одних». И потом не взял с нас денег. Я всегда буду помнить этого человека и очень благодарна ему.

Когда я иду по улице, на меня все смотрят, обсуждают. Но я не обижаюсь, потому что слышала, как одна женщина сказала, что я красивая. Некоторые подходят и просят сфотографироваться с ними. Это нормально. У нас в Замбии редко увидишь на улице белокожего человека, и мы тоже просим фото и селфи. Но, если честно, я фотографироваться вообще не люблю.

А ещё меня поразило, что в Калуге люди целуются на улицах. У нас это не принято. Я только в 18 лет впервые увидела, как целуются. А родители лишь однажды при мне поцеловались, и то просто «чмок».

Сейчас я живу в Калуге, но мечтаю стать врачом и учиться в Москве, в Российском университете дружбы народов, а потом вернуться в Замбию и работать в больнице. Врачей у нас в стране очень мало. В некоторых городах даже нет больниц, только одна поликлиника, и работает в ней медсестра. Я знаю — так будет.



Замбия. Знаменитый водопад Виктория. У коренного населения он называется «Гремящий дым».

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекресток» от 28.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.