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Артамонов призвал калужан прийти на митинг в память о погибших в Кемерово

27.03.2018 15:52 3 2214 Елена Французова
Артамонов призвал калужан прийти на митинг в память о погибших в Кемерово

Как мы рассказывали, во вторник, 27 марта, в 17:00 в Калуге на Театральной площади пройдёт митинг в память о погибших в торговом-центре в Кемерово.

Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ призвал калужан принять участие в акции:

- Я прошу всех калужан присоединиться к словам сочувствия, искреннего сопереживания той трагедии, которая произошла в Кемерово. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы в это тяжелейшее время оказать поддержку родителям и родственникам погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Сегодня жители многих городов собираются провести митинги с выражением своей солидарности в этой трагедии. В Калуге такой митинг пройдет в 17:00 на Театральной площади. Я приглашаю калужан прийти и присоединиться к этой гражданской акции.

Цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово калужанам предложили возлагать к памятнику Петру и Февронии возле Никитского храма.

Президент России Владимир Путин объявил среду, 28 марта, днем траура.


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Тэги: общество анатолий артамонов трагедия в кемерово
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