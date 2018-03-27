Артамонов готов объявить траур по погибшим в Кемерово

Калужская область готова присоединиться к трауру по погибшим в результате пожара в кемеровском торговом центре. По последним данным, там погибли 64 человека.

- Перед тем, как начать заседание правительства утром, мы почтили минутой молчания всех погибших, - цитирует губернатора Анатолия АРТАМОНОВА радиостанция «Говорит Москва». - Что касается траура – не должно быть так, что один регион это решение принимает, другой не принимает. То, что касается общенационального траура – это же не мы принимаем решение. Мы, не задумываясь, присоединимся, потому что очень жаль этих людей. Особенно детей. Масштабы этой трагедии даже представить невозможно. Мы завтра [27 марта – Прим. ред.] обсудим этот вопрос с утра. Никто не должен здесь соревнований устраивать.

Ранее, напомним, глава Калужской области попросил МЧС проверить все места массового скопления людей.