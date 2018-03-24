Четыре дня в объятиях Стамбула

Калужанка Марина НОСОВА осуществила свою давнюю мечту — побывала в крупнейшем городе Турции, который называют мостом между Азией и Европой.

«Есть города, поглощающие тебя целиком. Стамбул — именно такой. Если он принял тебя в свои объятия, то навсегда. Стамбул не отпускает тебя, а ты не отпускаешь Стамбул», — писал азербайджанский писатель Эльчин Сафарли в своей книге «Сладкая соль Босфора».

Его называют городом мечты. Удивительным, сказочным, многоликим и несравненным. Местом встречи Европы и Азии, западной и восточной культур.

Встреча со сказкой

— Побывать в Стамбуле я мечтала давно, ещё со школы, — говорит Марина Носова. — Знакомые, которые там были, говорили мне: «Тебе там точно понравится». Но долгое время с поездкой всё как-то не складывалось: то действовал запрет на перелёты в Турцию, то билеты стоили очень дорого. И тут я узнала, что в Стамбул стала летать авиакомпания «Победа», известная своими демократичными ценами на билеты. Перелёт туда-обратно со страховкой и возможностью выбора места обошёлся мне всего в 8600 рублей.

В Стамбул я ездила вместе с друзьями. Жили в отеле, который забронировали за месяц. Небольшой, но довольно чистый и уютный. Пять ночей обошлись нам в 3 тысячи рублей. В эту стоимость входил ещё и завтрак.

Уже на месте мы выяснили, что расположена наша гостиница очень удачно. Недалеко — знаменитый Галатский мост, который соединяет старую часть Стамбула и новую, и площадь Султанахмет. Это главная площадь города, расположенная в его историческом центре.

Портал в прошлое

— В Стамбул мы приехали всего на четыре дня, поэтому программа у нас была очень насыщенная. Вставали в 7 утра, возвращались в гостиницу к 8 вечера. Мы запланировали посетить самые известные туристические места: Собор Айя-София, Дворец Топкапы, Голубую мечеть, Галатскую башню, Цистерну Базилика. Дворец Долмабахче и крепость Румелихисар. Чтобы сэкономить, купили музейную карту, которая рассчитана на посещение нескольких музеев. Она стоит 125 лир, на наши деньги — около 2 тыс. рублей. Это дешевле, чем покупать билет в каждый музей отдельно.

Знаменитый исторический трамвай. Протяжённость его маршрута – всего 1,6 километра.

В один из первых дней погуляли по улице Истикляль. Это пешеходная улица, напоминающая столичный Арбат. На ней расположено много кафе, ресторанов, выступают уличные музыканты. По улице Истикляль ходит красный винтажный трамвай, его изображение можно часто увидеть на открытках. Мы тоже на нём прокатились.

Посетили музей современного искусства — небольшой, но очень интересный. Спустились в подземное водохранилище Цистерна Базилика, расположенное в историческом центре Стамбула. Оно было оборудовано в начале IV века и когда-то снабжало водой весь город. Сейчас это музей, похожий, скорее, на подземный дворец. Внутри очень хорошая акустика, поэтому там часто проводятся концерты.



Галатская башня.

Обязательно нужно подняться на Галатскую башню. Она расположена на холме в очень колоритной части Стамбула, напоминающей наши южные городки: узкие улочки, мощённые брусчаткой, милые, уютные кафе. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на город.

Понравился Дворец Топкапы — самый известный дворец Стамбула, который до середины XIX века был главной резиденцией османских султанов. Когда-то там размещался один из самых больших гаремов. Дворец декорирован изразцами, расписанными традиционным турецким узором. Внешне простой, но рассматривать его можно часами.

Самое сильное впечатление оставил собор Айя-София. Это уникальный исторический памятник, за 14 веков существования он несколько раз подвергался разрушению и разорению. Заложенный как православный храм, после завоевания Константинополя был переделан в мечеть. В начале XX века власти Турции приняли решение о присвоении Айя-Софии статуса музея. Это удивительное место. Попадаешь в него и чувствуешь себя песчинкой в потоке времени. А глядя на то, как православные лики соседствуют с символами ислама, осознаёшь, что Бог у нас один, просто идём мы к нему разными путями.

О Стамбуле говорят, что это место, в котором сходятся Европа и Азия. И это на самом деле так. По улицам ходят современно одетые люди, ездят автомобили и автобусы, и тут же — горожане в аутентичных нарядах. Каждой клеточкой ощущаешь, как всё в городе дышит историей, — кажется, что это портал в прошлое. И как же бережно относится к своему наследию местное население!

Самый большой базар в мире

— Оказавшись в Стамбуле, конечно, стоит побывать на Гранд базаре. Это самый большой крытый рынок в мире, он занимает площадь 3,7 тыс. кв. м — «город в городе», который состоит из 66 улиц и 4 тысяч лавок и магазинов. Правда, совершать там покупки я бы не советовала — цены довольно высокие. Тот же самый товар на рыночках, расположенных на азиатской стороне, стоит гораздо дешевле. Единственное, что я купила на Гранд базаре — лукум на развес. Он стоит дороже, чем в коробках, но намного вкуснее.

Торговые ряды Гранд базара. Колоритно, но очень дорого.

Вообще, десерты в Стамбуле потрясающие. Мне особенно понравился рисовый пудинг — турецкое национальное блюдо.

Перекусить в местных кафе можно вкусно, сытно и довольно недорого. Например, обед из двух блюд и чая обходился мне рублей в 350. На первое заказывали чёрбу — суп из чечевицы, на наши деньги стоит около 100 рублей. Второе брали с подругой на двоих, потому что порции очень большие — одной не съесть. На выбор предлагают много мясных блюд, которые турки готовят очень вкусно. Понравились говядина, тушённая с овощами и йогуртом, и запечённые на гриле овощи.

Кафе, расположенное на одном из рынков в азиатской части Стамбула.

Особая тема — уличная еда. На каждом углу продаются приготовленные на гриле каштаны — моё любимое лакомство, кукуруза — на гриле или отварная, симиты — бублики, посыпанные кунжутом. Стоит всё это тоже не очень дорого.

Исполнила я и свою мечту — пообедать в кафе с видом на Босфор. Виды открываются потрясающие, поэтому еда там дорогая, а порции — довольно маленькие. Наесться — не наелись, но эстетическое удовольствие получили.

Креветки с овощами, которые подают в одном из кафе с видом на Босфор.

Отдельно отмечу высокую организацию работы общественного транспорта в Стамбуле. Мы ни разу не ждали его дольше двух-трёх минут. Весь транспорт очень современный. Через Босфор можно переправиться на пароме, стоимость по транспортной карте всего 2,6 лиры — примерно 32 рубля.

Что касается турков, то общаться с ними — одно удовольствиее. Очень доброжелательные, открытые и гостеприимные люди, всегда готовые прийти на помощь. Общались с ними на русском и английском языках. Узнав, что мы русские, турки реагировали радостно: «О, Россия!».

Аромат специй и моря

— Мы были в Стамбуле всего четыре дня — это, конечно, очень мало, ехать нужно хотя бы на неделю. Точно знаю, что обязательно вернусь туда. Хочу снова ощутить неповторимую атмосферу этого города, в воздухе которого смешаны ароматы моря и спе­ций, где переплетены история и современность, азиатское и европейское, ислам и православие. Всё это находится между собой в удивительной гармонии, которая наполняет каждого, кто прикоснулся к этому городу и полюбил его навсегда.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекресток» от 21.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.