Какие продукты подешевели за неделю

Калужское правительство в пятницу, 23 марта, рассказало, как изменились средние цены на продукты за последнюю неделю.
С 14 по 21 марта на территории области в сетевых магазинах огурцы подешевели на 5,8%, апельсины – на 4,5%, гречка – на 3,3%, свинина – на 1,6%.
В то же время подорожали на 5,4% яйца, на 5% - говядина и рыба, на 2,4% - варено-копченые колбасы, на 1,5% - сыр.
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