Какие продукты подешевели за неделю

Калужское правительство в пятницу, 23 марта, рассказало, как изменились средние цены на продукты за последнюю неделю.

С 14 по 21 марта на территории области в сетевых магазинах огурцы подешевели на 5,8%, апельсины – на 4,5%, гречка – на 3,3%, свинина – на 1,6%.

В то же время подорожали на 5,4% яйца, на 5% - говядина и рыба, на 2,4% - варено-копченые колбасы, на 1,5% - сыр.