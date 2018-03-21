Осуждённые слепили из снега Кремлёвскую стену

Во вторник, 20 марта, осужденные отряда хозяйственного обеспечения СИЗО-2 в Людиново соревновались в лепке снежных фигур.

- Погода в этом году позволила провести выставку снежных фигур даже в конце марта, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калужской области. - Так как тема ставшего уже традиционным конкурса не была озвучена, то свобода мысли и умелые руки позволили создать из природного недолговечного материала необыкновенные скульптуры: кита, черепаху, египетскую пирамиду, снежную стену.

Все работы были покрашены. Кто же в итоге стал победителем, не сообщается.

Фото: УФСИН по Калужской области.