Высоцкий. Спасибо, но не надо

С началом кризиса, который разгорелся в 2014-м, у малого и среднего бизнеса резко возрос спрос на всевозможные тренинги и семинары. Оно и понятно – с санкциями изменились условия ведения бизнеса и предприниматели, заинтересованные не только в выживании, но и развитии своего дела в изменившейся реальности, дружно ринулись за знаниями.

Как следствие, это вылилось в рост спроса на консалтинговые услуги, о чем красноречиво говорят цифры. Рынок тренингов в 2015-м оценивался в 2,5 миллиарда долларов, а его рост в регионах составил 40% в год.

Однако не все знания одинаково полезны и вроде бы такое безобидное дело, как обучение управлению бизнесом, вполне реально может привести к непоправимому ущербу для него. С ростом рынка консалтинговых услуг на нём стали действовать довольно сомнительные компании. В частности, связанные с сайентологией - сектой, запрещённой в России.

От работы с консалтинговыми фирмами, имеющими связи с учением Рона Хаббарда, серьезные проблемы поимели как минимум два калужских бизнеса. Мы не будем называть их, чтобы не навредить этим вполне успешным и уважаемым в нашем городе организациям, но расскажем, как так получилось, что тяга к знаниям и совершенствованию поставила под угрозу дела всей жизни двух калужских руководителей.

Попасть не в ту струю

О первом случае проникновения консалтинговых фирм, связанных с сайентологами, в калужские бизнес круги, нам стало известно после массового исхода работников из одной довольно крупной компании. Ушедшие сотрудники объясняли свое решение тем, что их руководителя зомбировали сайентологи, она полностью попала под их контроль и теперь сектанты выкачивают из предприятия деньги.

Правда, когда мы начали разбираться в вопросе более детально, выяснилось, что бросившие прежнее место работы сотрудники, что называется, сами хороши. А некоторые настолько хороши, что сейчас на них поданы заявления в полицию с просьбой возбудить уголовные дела. Что же касается попадания руководства под влияние сайентологов, то и тут люди раздули из мухи слона. Хотя, стоит признать, небезосновательно.

Руководитель этой организации имел неосторожность записаться на курсы компании «Высоцкий консалт», которая тесно связана с WISE – сайентологической структурой (аббревиатура переводится на русский как «Всемирный институт сайентологических предприятий», - прим. ред.). Однако после массового исхода сотрудников, руководитель понял свою ошибку и разорвал все отношения с «Высоцкий консалтинг», продолжив повышение своей квалификации с другими компаниями, никак не связанными с сомнительными структурами.

Но было уже поздно. Конкуренты мастерски использовали ситуацию против предприятия, запустив по Калуге слухи о том, что оно полностью перешло под контроль сайентологов, которые зомбировали руководителя и поставили на руководящие посты своих людей. Мол, даже ее рядовых сотрудников под гипнозом заставляют переписывать свое имущество на секту. Как следствие – из-за этих слухов предприятие потеряло солидную часть клиентской базы, ему отказали в кредитовании, из-за чего пришлось отложить планы по расширению и развитию.

Пострадали в итоге и уволившиеся сотрудники, раздувшие скандал. Сейчас многие из них поняли свою ошибку и пытаются вернуться на свои тёплые и денежные места. Однако, по словам руководства, после такого предательства путь обратно многим из них заказан навсегда.

Если друг оказался вдруг

Если в первом случае ситуация, можно сказать, почти отыграна - предприятие получило существенный репутационный урон от случайной связи с сомнительной фирмой, но уже потихоньку восстанавливается, то для другого калужского бизнеса всё только начинается.

Его организовали два друга еще в юности. Зарегистрировали ООО, начали потихоньку развиваться и вполне успешно – смогли нарастить миллионные обороты и начали строить планы как бы подняться на волне кризиса, обойдя конкурентов.

Именно с этой целью один из партнеров посетил семинар консалтинговой компании MTI Калуга. Затем его пригласили продолжить обучение в Москве.

- Он уехал туда на 4 дня и приехал настоящим зомби, - рассказывает нам Василий (имя изменено, - прим. ред). – Глаза пустые, упрямый, никогда его таким не видел. Говорит, что мы все не умеем управлять и надо учиться этому. Потребовал перевести консалтинговой фирме 1,5 миллиона рублей. Это какое обучение столько стоит??? Да на эти деньги можно высшее образование получить! Я ему говорю – не смей. Жена ему говорит – не вздумай. Даже главбух, оформляя документы для перевода, специально ошибки сделала, чтобы платёж не прошел. Но как только мы за порог, он за нашей спиной приказал главбуху перевести средства. Иначе пригрозил немедленно уволить. Ей ничего не оставалось, как подчиниться. Ведь мой партнёр ещё и гендиректор нашего предприятия.

После того, как Василий узнал, что деньги консалтинговой фирме все же ушли, ему на глаза попалось письмо, открытое в почте своего друга, и от увиденного у него волосы встали дыбом.

В письмах от тренера содержались четкие инструкции по отстранению Василия от управления предприятием. А в одном из них даже намекалось, что следующим шагом будет отстранение от бизнеса жены «реформатора»…

Приводим ниже часть одного из этих писем.

В этом письме бизнес-тренер предлагает оставить проблему жены на потом, а что же сначала?

А сначала надо избавиться от своего партнера – лучшего друга, с которым начинал бизнес и поднимал его с нуля…

Так что же это за консалтинговая фирма MTI, услуги которой стоят более миллиона рублей? Простейший поиск в Сети показывает нам, что это самая что ни на есть махровая сайентологическая организация. Естественно, так же как и «Высоцкий консалтинг», она имеет непосредственное отношение к известной нам WISE. А один из ее тренеров – Линн Айронс, человек, который стоял у истоков Церкви Сайентологии в СНГ.

Довольно красноречиво этого человека характеризует следующая статья в англоязычном издании. Ее заголовок можно перевести как «Взгляд на программу сайентологов по сплочению российского подразделения, после рейдов полиции». Она повествует о реакции сектантов на рейды ФСБ в 2016 году и раскрывает интересные подробности о личности Линна Айронса (бородач на заглавном фото, - прим. ред.).

Если же внимательно присмотреться к куратору MTI Калуга Евгению Д. (именно он рассылал те самые инструкции партнеру Василия), то выяснится, что этот человек работает в тренинговой компании BusinessForward в должности менеджера по работе с представительствами. А уж коли посмотреть на деятельность уже этой компании, то выяснятся и совершенно интересные вещи.

Помимо того, что Линн Айронс находится в числе ее лидеров, оказывается, данная организация уже попадала в поле зрения уважаемого бизнес издания «Секрет фирмы» еще в 2015 году. О связи ее руководителя – Владимира Кусакина с сектой сайентологов, корреспондент рассказал в очень занимательной статье «Тоталитарный тренинг», с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться всем руководителям и предпринимателям, которые планируют повысить свою квалификацию с помощью консалтинговых услуг или бизнес тренингов.

Все дороги ведут в WISE

Справедливости ради стоит сказать, что основатель Церкви Сайентологии Рон Хаббард был настолько же хорошим управленцем, насколько отвратительным писателем-фантастом. Все же помимо сектантских практик и кучи фантастических книг, годных разве только для розжига печей, этот человек сумел разработать крайне удачные и эффективные схемы административного управления предприятиями, которые успешно применяются бизнесом и, в отличие от религиозного учения, не запрещены к изучению и распространению.

Мало того, сами участники и тренеры WISE особо подчеркивают, что их организация не имеет никакого отношения к религиозному учению Рона Хаббарда, а сосредоточена только на его бизнес практиках.

Так может, не так страшен WISE, как его малюют? Ответ на этот вопрос может дать только специалист, к которому мы и обратились за комментарием.

- Во-первых, на мой взгляд «Всемирный институт сайентологических предприятий» - это все та же сайентология, но лишь как подготовительный этап, ступенька на пути к учению сайентологической церкви, - говорит религиовед, преподаватель философии и религиоведения Ярослав БУРЛУЦКИЙ. – Да, WISE носит «урезанный» характер и концентрирует свое внимание на бизнес и управленческих технологиях Хаббарда, но посвященных со временем подталкивают не только к изучению бизнес-технологий, но и тренингов личностного роста, самосовершенствования, поисков мировоззрения и счастья, которые открываются уже в религиозном учении сайентологии о бесконечности миров, сверхдуш-тэтанах и необходимости практик «очищения».

- Есть как минимум две причины, зачем сайентологам нужна подготовительная организация WISE, - продолжает Ярослав Львович. - В самой церкви сайентологии цены за практики «очищения» достаточно высоки и ставки, как правило, фиксированные. Поэтому сайентологи чаще всего работают с людьми состоятельными - бизнесменами, актёрами и т.д., а в организации WISE как в большинстве неопротестантских сект нередко практикуется 10-процентный обязательный взнос от ежемесячного дохода, что вполне по карману людям средних доходов. А далее, так или иначе, люди, которые углубляются в бизнес-тренинги и управленческие технологии WISE, начинают со временем интересоваться не только управленческими методиками Хаббарда, но и его личностью, самой церковью сайентологии, нередко становятся ее членами из-за того, что ищут, как разрешить личные проблемы, найти счастье в жизни. А это уже главная тема сайентологии.

- Основная опасность WISE - сбор конфиденциальной информации об участниках во время курсов и тренингов, которая позволяет в дальнейшем удерживать их в организации, а также практики психологического насилия и гипноза, подчиняющие волю слушателя курса тренеру, агрессивная пиар-компания по привлечению новых слушателей, - продолжает Бурлуцкий. – Так, если управленец любого уровня становится участником тренингов WISE, то его стимулируют к вовлечению в свои тренинги коллег и подчиненных ради «более успешной» работы управленческих практик в едином коллективе. Таким образом, если директор какой-то компании становится членом WISE, он будет ощущать необходимость вовлечь в практику тренингов все свое рабочее окружение, ибо это, как утверждается в этой организации, сделает более успешным бизнес и работу компании.

- Система тренингов предполагает полное приятие и доверие ученика и тренера, отсутствие сомнений в эффективности тренингов и способностях тренеров, жесткое подчинение и послушание в процессе обучения, - говорит в заключение Бурлуцкий. - Любое сомнение, критика или непослушание оборачиваются против практикующих - все управленческие или бизнес неудачи обосновываются недостаточной степенью доверия, послушания.

Послесловие

Запрет сайентологического учения на территории нашей страны скорее всего оградит от негативного влияния секты рядовых граждан. Однако деструктивные религиозные практики, разработанные Роном Хаббардом, никуда не исчезли. Судя по всему сайентологи после запрета их учения на территории страны, её не покинули, а вписались в российское правовое поле, перейдя на работу в консалтинг и бизнес-тренинг.

Конечно, каждый сам волен решать к кому идти за знаниями, но, вспоминая уже упомянутый здесь «Высоцкий консалтинг», хочется обратить внимание на их девиз: «Бизнес – это война. И мы воюем на вашей стороне».

Так-то оно так, только вот очень похоже, что тренеры, записываясь к вам в новые союзники, тактично умалчивают, что ваших старых они таковыми для себя не считают. Да и весьма сомнительно, что эти учителя воспитывают в своих учениках солдат. Скорее создают из них поголовье, каждую корову которого доить могут только они. И неважно, кто на вашем пути к их доилке будет растоптан и выброшен из вашей жизни – друзья, жена, проверенные временем и делом сослуживцы...

На этом всё. Берегите себя, мирного вам неба и в заключение – несколько советов от Ярослава Бурлуцкого о том, как распознать в тренере сектанта.

Советы от религиоведа