Цены застыли на месте

В среднем за февраль цены на продукты в Калужской области никак не изменились. Об этом сообщает в пятницу, 16 марта, региональное правительство.
- В течение месяца отмечается незначительное увеличение цен на плодоовощную продукцию и консервы фруктово-ягодные, - подчёркивают там. - Уменьшились цены на муку, макароны, крупы, овощные консервы, мороженое, сыр и сахар.
По сравнению с соседними областными центрами в Калуге самые низкие цены на яйца, сахар, печенье, соль, капусту, морковь, огурцы и яблоки.
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