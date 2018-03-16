Цены застыли на месте

В среднем за февраль цены на продукты в Калужской области никак не изменились. Об этом сообщает в пятницу, 16 марта, региональное правительство.

- В течение месяца отмечается незначительное увеличение цен на плодоовощную продукцию и консервы фруктово-ягодные, - подчёркивают там. - Уменьшились цены на муку, макароны, крупы, овощные консервы, мороженое, сыр и сахар.

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге самые низкие цены на яйца, сахар, печенье, соль, капусту, морковь, огурцы и яблоки.